Albay komisyon almış yarbay evini boyatmış

Diyarbakır’da tutuklanan 1 albay, 1 yarbay, 2 askeri personel ve 18 müteahhitle ilgili soruşturma genişletildi.



Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı, İnşaat Emlak Bölge Başkanı Albay R.G ile yardımcısı İnşaat Emlak Şube Müdürü Yarbay E.S.O, askeri personel olan İç Tedarik Bölge Başkanlığı Muhasebe Şefi S.Y ile aynı yerde görevli D.B ile 18 müteahhit ile ilgili yürütülen soruşturmayı 7’nci Kolordu Komutanlığı Askeri Savcılığı’na devretti.



Askeri savcılık, telefon dinleme kayıtları, tutuklanan 22 şüphelinin görüşme öncesi ve sonrası kamera ile çekilen gizli görüntüleri ve ihale dosyalarını mercek altına aldı.



Albay R.G, bu yıl 30 ayrı ihaleyi mevzuata aykırı biçimde açarak müteahhitlerden yüzdelik komisyon almakla, yardımcısı yarbay E.S.O ile askeri personel D.B ise Dedeman Oteli’nde konaklamak ile uçak bilet ücretlerini müteahhitlere ödetmek, ikamet ettiği evi boyatmak, yaz tatiline gitmek için para almakla suçlanıyor.



Muhasebe Şefi S.Y ise yapı, onarım, gıda, taşıma ve kömür ihalelerinde müteahhitlere gizli kalması gereken bilgileri önceden aktarıp ihaleye fesat karıştırmakla suçlanıyor. 18 müteahhit ise açılan ihaleleri düşük kırımla almak, Van Askeri Hastanesi, Silopi Askerlik Şube Başkanlığı, Muş Garnizon Şehitliği onarımı, Siirt Garnizon Şehitliği onarımı, Diyarbakır Levent Lojmanları, Mardin Kızıltepe Şehitliği onarım ihaleleri başta olmak üzere 15 ayrı ihalede yolsuzluk yapmakla suçlanıyorlar.

