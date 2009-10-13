Albay kaçak sigaradan gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Çamlıca Gişeleri'nde yapılan operasyonda, bir kamyon içinde kaçak sigara ele geçirildi.
Van'dan İstanbul'a uyuşturucu madde sevk edileceğine ilişkin bir ihbarı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Yakası'ndaki Çamlıca Gişeleri'nde bir kamyonu durdurdu.
Kamyonda kartonlar içinde yüksek miktarda kaçak sigara ele geçirildi.
Kamyon şoförü ile kamyonda bulunan bir albay gözaltına alındı.
Narkotik polisi tarafından yürütülen operasyon, Mali Suçlarla Mücadele Şube