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Albay Çillioğlu'nun mezarı 17 yıl sonra açılacak

Olayla ilgili soruşturma oğlu Gökhan Çillioğlu’nun 2010 yılı sonundaki müracaatı üzerine yeniden açılmıştı.

30 Mayıs 2011 03:00

T24- Tunceli Jandarma Alay Komutanlığı görevini yürütürken 1994 yılında lojmanında ölü bulunduktan sonra otopsisi yapılarak "intihar ettiği" sonucuna varılan ve dosyası kapatılan Kazım Çillioğlu ile ilgili soruşturmada karar çıktı. Malatya Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı, Çillioğlu'nun Düzce'de bulunan mezarının açılmasına karar verdi.


Olayla ilgili soruşturma oğlu Gökhan Çillioğlu’nun 2010 yılı sonundaki müracaatı üzerine yeniden açılmıştı.

Babasının intihar etmediğini, öldürüldüğünü ileri süren Gökhan Çillioğlu, yapılan anayasa değişikliğinin de imkan sağladığına atıfta bulunarak soruşturmanın cumhuriyet savcılarınca yeniden açılmasını talep etmişti.

Gökhan Çillioğlu’nun başvurusu üzerine Erzurum’a gönderilen dosyayı inceleyen savcılık, görevsizlik vererek dosyayı Malatya’ya göndermişti.

Başlatılan soruşturma kapsamında dosyayı yeniden inceleyen Malatya Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı ilk olarak babasının cinayete kurban gittiği iddiasında bulunan Gökhan Çillioğlu’nu dinlemişti.

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