Albay, aynı ismi taşıdığı şehidin ailesine verdiği sözü unutmadı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, 2 yıl önce telefonla arayarak \"Beni de oğlunuz bilin, sizleri ziyaret edeceğim\" diye söz verdiği, kendisiyle aynı ismi taşıyan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Numan Öksüz\'ün ailesini ziyaret etti.

Albay Numan Öksüz, Muğla\'da görev yaparken 4 Mayıs 2016\'da yakınları ve arkadaşları telefonla arayarak sağlık durumunu sordu. Arayanlara \"İyiyim\" diyen ve gelen telefonlara bir anlam veremeyen Öksüz, bir yakınının \"Numan Öksüz şehit oldu haberleri var\" demesi üzerine yaptığı araştırmada, terör örgütü PKK mensuplarınca Mardin\'in Derik ilçesindeki Üçyol Jandarma Karakolu\'na 2,5 ton bomba yüklü araçla yapılan saldırıda, kendisiyle aynı ismi taşıyan Jandarma Uzman Çavuş Numan Öksüz\'ün şehit düştüğünü öğrendi. Şehidin Kahramanmaraş\'ın Andırın ilçesindeki anne ve babasını telefonla arayan Albay Numan Öksüz, başsağlığı dileklerini ileterek, \"Bundan sonra beni oğlunuz Numan Öksüz bilin. Allah nasip ederse bir gün gelip sizleri ziyaret edeceğim\" dedi.

SÖZÜNÜ TUTTU

Albay Numan Öksüz, bu sözünün üzerinden 2 yıl sonra, 13 Ağustos 2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle İl Jandarma Komutanı olarak Kahramanmaraş\'a atandı. Aileye verdiği sözü unutmayan Albay Numan Öksüz, şehidin Andırın\'ın Tufan Paşa Mahallesi\'nde yaşayan babası Halil Öksüz ve annesi Bediriye Öksüz\'ü ziyaret etti.

Duygulu anların yaşandığı ziyarette Albay Numan Öksüz, aileyle sohbet etti. Devletin her zaman şehidin emanetlerinin yanında olduğunu belirten Albay Öksüz, \"Bu vatana canını feda eden aziz şehitlerimizin kıymetli yakınlarına kapımız 7 gün 24 saat sonuna kadar açıktır\" dedi.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Numan Öksüz\'ün anne ve babası ise Albay Numan Öksüz\'ün ziyaretinden dolayı çok mutlu olduklarını belirterek kendisine teşekkür etti.



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