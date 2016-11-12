"Albay Ali Durmuş, Akıncı Üssü'nde sivillerden talimat alarak darbeyi yönetti"

Darbe girişimi soruşturmasında Akıncı Hava Üssü 143. Filo’da ele geçirilen görüntüler kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreterliği’nde görevli Albay Ali Durmuş’un darbe girişiminin sivil isimleri olduğu öne sürülen Kemal Batmaz ve Harun Biniş’ten talimat aldığını, kendisinin de üst rütbedeki askerlere talimatlar verdiği iddia edildi. Darbe girişimi başarısız olunca üsten kaçıp 3 gün karargâhta görev yapan Durmuş, tutuklandı ve TSK’dan ihraç edildi.

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre Hava Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreterliği’nde Koordinasyon Şube Müdürü Albay Ali Durmuş, 15 Temmuz’dan önce 10 günlük izne ayrıldı. Durmuş, 14 Temmuz’da izinli olmasına rağmen Diyarbakır’a giderek 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Deniz Kartepe ile evinde görüşerek 6 savaş uçağının Ankara’ya gönderilmesini ayarladı. 15 Temmuz günü akşam üstü Ankara’ya dönen Durmuş'un, önce Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na oradan da Akıncı Hava Üssü’ne geçerek darbe girişimine katıldığı ileri sürüldü.

3 gün görev başında

Darbe girişiminin başarsız olmasının ardından Durmuş’un, Akıncı Üssü’nden kaçtığı, 18 Temmuz günü iş başı yaptığı da belirlendi. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal’ın makam odasının karşısındaki odasında 3 gün boyunca (pazartesi, salı ve çarşamba) mesai yapan Durmuş’un, 'FETÖ' ile ilgili toplantılara da katıldığı iddia edildi. Durmuş, diğer şüphelilerin ifadesi ve görüntülerin incelenmesiyle açığa çıktıktan sonra önce gözaltına alındı. Diyarbakır’a götürülen Durmuş, 1. Sulh Ceza Hâkimliğince 29 Temmuz’da tutuklandı. Ordudan atılan Durmuş’un, 'FETÖ’nün proje subaylarından olduğu, daha önce eski Hava Kuvvetleri Komutanları Hasan Aksay ve Mehmet Ertan’ın özel kalemi olarak görev aldığı da öne sürüldü. Durmuş’un, TSK içindeki cemaatçi olduğu öne sürülen askerlerin abisi konumunda bulunduğu iddia edildi. Durmuş ifadesinde, 14 Temmuz akşamı Diyarbakır’da 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Deniz Kartepe’yle evinde 15 Temmuz’da da makamında görüştüğünü belirtti ve özetle şöyle dedi:

"143. Filo’daydım"

“15 Temmuz saat 17.40 uçağı ile Ankara’ya döndüm. Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ardından da Akıncı Üssü’ne gittim. 143. Filo’ya gittiğimde orada bir kalabalık olduğunu gördüm. Diyarbakır’daki uçakların kalkış yapıp yapmadığını soran General Hakan Evrim’e kalkış yapmadığını belirttim. 16 Temmuz’da Akıncı Üssü’nde kaldım. 17 Temmuz günü ise sivil şekilde üsten ayrıldım. Üste bulunduğum sırada buradan bazı uçaklar kalktı, nereye gittiği konusunda bilgim yok.”

İsmini verdi

Darbe girişimi sonrasında tutuklanan ve TSK’dan ihraç edilen Kartepe’nin ifadesinde Durmuş’un adını verdiği öğrenildi. Karatepe’nin ifadesinde “Durmuş, 14 Temmuz saat 22:00 evime geldi. ‘Komutanım geri hizmet uçuşu için geldim, bir de yarın da yine bir iş güvenlik görevi olabilir, yarın büyük bir kelleyi alacağız. Büyük bir terör liderlerinden birine operasyon yapabiliriz. 6 uçak için güvenlik uçuşu yapmak için hazırlık yaptık. 6 uçakla iç güvenlik uçuşu yapacaklarını söylediler. Uçuşun Ankara veya İncirlik meydanında olabileceğini söylediler. Uçaklardan birinde Ali Durmuş’un olduğunu biliyorum” dediği öğrenildi.

"Sivillerden talimat aldı"

Akıncı Hava Üssü 143. Filo’da darbe gecesine ait ele geçirilen görüntülerde Durmuş’un, sivil kıyafetlerle ve belinde silahla darbede aktif görev aldığı iddia edildi. Görüntülerde, Durmuş’un sürekli hareket halinde olduğu, darbe girişiminin kilit sivil isimleri olduğu iddia edilen Kemal Batmaz ve Harun Biniş’den aldığı talimatları başkalarına ilettiği görülüyor. Durmuş’un, albay rütbesinde olmasına rağmen kendisinden üst rütbedeki askerlere talimatlar vermesi de dikkat çekiyor.