Albatros Parkı imara açıldı; 30 bin metrekare alana otel, rezidans, AVM inşa edilecek

İstanbul Büyükçekmece'de sahile yakın 30 bin metrekare yeşil alanda belediyenin otel, rezidans ve alışveriş merkezi yapmak istediği 'Albatros Parkı' projesi çevrede yaşayanların tepkisine rağmen imara açıldı. Haziran ayı il meclisi gündemine getirilen ve parka konut yapılmasının önünü açan imar planı onayladı. Böylece Albatros Parkı'nın yüzde 60'lık bölümü konuta, yüzde 40'lık bölümü de turizm alanına ayrılacak.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Ezgi Çapa'nın haberine göre; CHP'li Büyükçekmece Belediyesi’nin talebiyle yapılan imar değişikliği teklifi, 2015'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’ne gelmiş ancak onaylanmamıştı. Haziran ayı meclis gündemine yeniden getirilen planlarda, yüzde 40 olan konut alanı yüzde 60’a çıkarılarak, yüzde 60 olan turizm alanı ise yüzde 40’a düşürüldü.

"CHP'yle görüşerek ortak hareket

etme kararı aldık"

Turizm ve konut alanı oranında yapılan değişiklikle CHP’li Büyükçekmece Belediyesi’nin istediği plan değişikliğine, CHP’li 3 üye Hüseyin Sağ, Esin Hacıalioğlu ve Ferhat Epözdemir itiraz etti. Ak Parti Grup Başkanvekili Temel Başalan ise konuyla ilgili; Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ile daha önce görüştüklerini, CHP ile ortak hareket ederek talebin oy birliği ile geçmesi konusunda istişarede bulunduklarını söyledi.

Başalan CHP grubuna; "Toplantı öncesinde bu raporun oybirliği ile kabul edilmesi yönünde gruplar anlaşmıştı. Şimdi neden karşı çıkılıyor?" diyerek açıklama yapılmasını istedi. CHP Grup sözcüsü Tonguç Çoban "Bu dosyaya evet oyu vermemiz konusunda grup kararımız’ var. Hiçbir itilaf yoktur. Ret oyu veren üyelerin kendi takdiridir" diyerek yanıt verdi. Dosya, oyçokluğu ile kabul edildi.

Albatros mevkiinde bazı ağaçları kesilmesiyle imar değişikliği tepki çekmiş ve kamuoyunda geniş yer bulmuştu. Yapılan eylemlerde; bazı eylemciler gözaltına alınmıştı. Albatros’un park olarak kalmasını isteyen bir grup, CHP İl Merkezi önüne giderek Albatros’un imara açılması talebini protesto etmişti. Uzun süre devam eden protestolara CHP’li bazı milletvekilleri katılmış, eylemcilere destek vermişti.