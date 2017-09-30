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Spor

Alba Fehervar - Pınar Karşıyaka: 92-90

İSTANBUL, (DHA) - FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi 3'üncü ön eleme turu ilk maçında İzmir ekibi Pınar Karşıyaka, deplasmanda Macaristan temsilcisi Alba Fehervar'a 92-90 mağlup oldu

30 Eylül 2017 00:21

İSTANBUL, (DHA) - FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi 3\'üncü ön eleme turu ilk maçında İzmir ekibi Pınar Karşıyaka, deplasmanda Macaristan temsilcisi Alba Fehervar\'a 92-90 mağlup oldu.
Macaristan\'ın Szekesfehervar kentinde bulunan Alba Regia Spor Salonu\'nda oynanan mücadeleye iyi başlayan Pınar Karşıyaka, ilk periyodu 31-22 önde kapattı. İkinci çeyrekte tempoyu artıran ev sahibi Alba Fehervar, soyunma odasına 49-46 önde girdi.
3\'üncü çeyrekte de oyun olarak düşüşü devam eden Pınar Karşıyaka, son periyoda 77-69 geride girerken, ev sahibi ekip son periyotta da üstünlüğü bırakmadı ve müsabakadan 92-90 galip ayrıldı.
Rövanş maçı, 2 Ekim Pazartesi günü İzmir\'de oynanacak.

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