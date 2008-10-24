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Spor

Alba Berlin'e teslim!

Deplasmanda Alba Berlin ile oynayan Roma ekibi, son çeyreğe 52-50 önde girdiği mücadeleden 68-63 mağlup ayrıldı.

24 Ekim 2008 03:00


Euroleague'de sezonun ilk maçını Perşembe akşamı deplasmanda Alba Berlin ile oynayan İtalya'nın Lottomatica Roma ekibi, son çeyreğe 52-50 önde girdiği mücadeleden 68-63 mağlup ayrıldı.
İlk yarıyı da 40-35 önde bitiren Lottomatica karşısında Alman ekibini galibiyete, 17 sayı, 9 ribaunt ile Immanuel McElroy, 12 sayı, 8 ribaunt ile Adam Chubb ve 12 sayı, 4 ribaunt ile Aleksandar Nadjfeji taşıdı.

İtalyan ekibinde ise Luigi Datome 13 sayı, eski Efes Pilsen'li Andre Hutson 11 sayı, 4 ribaunt ve NBA patentli Sloven pivot Primoz Brezec 10 sayı, 5 ribaunt ile oynadı.

Alba Berlin'in, rakibine kurduğu 38-22'lik ribaunt üstünlüğü galibiyeti getiren en önemli faktörler arasında yer aldı.

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