Alaton: Akil Adamlar olarak önceliğimiz yeni anayasa

İş adamı İshak Alaton Akil Adamlar Komitesi olarak esas amaçlarının yeni anayasa konusunda TBMM Başkanı Cemil Çiçek'e destek vermek olduğunu belirtti.

İş adamı İshak Alaton, "Akil adamların heyecanlı yaklaşımında birinci merhale yeni anayasa , bunun için Cemil Çiçek 'e aktif destek, onu yüreklendirmek, ona destek vermek. Bu netice alındıktan sonra ise, PKK 'nın etkisizleştirilmesi için, onun tabansız bırakılması için, Kürtlerle Türkler arasındaki yakınlığı pekiştirmek. Haritamız bu" dedi.

70 yıl önce 769 Yahudi'nin ölümüyle sonuçlanan ve tarihe “Struma Faciası” olarak geçen olay kitap haline getirildi. Kitabın tanıtımı için Kuruçeşme'deki Süreyya adlı yatta yapılan toplantıya katılan iş adamı İshak Alaton, Nazi Almanyası’nın baskıları nedeniyle yaşanan Struma olayının tanığı olduğunu belirterek, "Tekne motorsuz olarak römorkörle çekiliyor ve Şile açıklarında kaderine terk ediliyor. Motorsuz, gıdasız ve ölüme terk edilen 769 insan. Bunu yapan ise, Ankara 'daki yönetim, Ankara 'daki katiller. O zamanın 1942 Şubat'ında söz sahibi olan insanlar benim nazarımda katil olarak vasıflandırılmalıdırlar. Çünkü bilinçli bir şekilde o insanların katledilmesi için emir verdiler ve İstanbul 'daki emniyet de bunu yaptı" dedi.

Akil adamlar için birinci merhale yeni anayasa

Daha sonra gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Alaton, Kürt sorununun çözümü konusunda görev aldığı Akil Adamlar Komitesi'ndeki çalışmalardan bahsetti. Alaton "Akil Adamlar olarak çalışmaya başladık. Toplantılarımız devam ediyor. Esas vermek istediğimiz mesaj, Cemil Çiçek 'e destektir. Bu Akil Adamlar'ın yol haritasındaki birinci merhale Cemil Çiçek 'e destek vermek ve Cemil Çiçek 'in çok uğraşıp, çok destek verdiği fakat bir türlü halledemediği yeni anayasayı bir an önce ortaya koymaktır. Oradan başlıyoruz. Yeni anayasanın içindeki esas maddelerden biri de eşitlik. Yani, ‘Türkmüş, Kürtmüş, Yahudiymiş, Süryaniymiş, hangi ırktan olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hepsi aynı haklara sahiptir' maddesini ortaya koyduktan sonra Kürt vatandaşlarımızın bu demokrasiye inanarak ve PKK 'ya mesafeli davranarak ve bunu da açık açık dile getirerek PKK 'yı kuvvetsiz kılmak, PKK 'yı toplumsuz bırakmak, tabansız bırakmak, PKK 'yı kurutmak. Çünkü PKK , bu sisteme alışmış ve bundan nemalanan bir sistemdir, bunu görmek lazım" diye konuştu.

Struma Olayı

16 Aralık 1941 tarihinde yolcularının çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 769 Romen Yahudisi Panama bandıralı Struma gemisiyle Romanya'dan Sarayburnu açıklarına geldi. Filistin 'e geçmek isteyen 769 kişi uzun süre İstanbul 'da bekledi. Romanya'dan kaçabilmek için bin dolar para veren Yahudiler Struma gemisiyle 23 Şubat günü geldiği liman olan Köstence'ye iade edilmek üzere yola çıkarıldı. Gemi motorları bozuk olduğundan bağlanan halatlarla römorkörler eşliğinde çekilerek Karadeniz'e bırakıldı. Struma 24 Şubat 1942 tarihinde Karadeniz açıklarında bir denizaltıdan atılan torpille battı. Batan Struma'dan sadece David Stoliar adlı bir Yahudi kurtuldu.