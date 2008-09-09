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Alasya'dan samimi sözler

Tiyatro sanatçısı Zeki Alasya, yıllarca birlikte sahne aldığı arkadaşı Metin Akpınar'la neden ayrı olduğunu anlattı

09 Eylül 2008 03:00

Cnn Türk'te bir programa konuk olan Zeki Alasya, kader ortaklığı yaptığı Metin Akpınar ile kırgınlık yaşamadıklarını ’bazı konularda farklı düşünmeye başladıklarını’ söyledi. 

Ayrı düşünmenin çok ciddi bir fark yarattığına değinen Alasya, 'Kırgınlığın ötesinde bir şeydir bu. Biz hayatımız boyunca hiç birbirimize sesimizi yükselterek bile konuşmadık' dedi.

Zeki Alasya, farklı düşünmelerinin tiyatro devam ederken başladığını ve daha sonra birlikte rol aldıkları dizinin de bu farklı düşünme nedeniyle tutmadığına anlattı.

Ayrı kalmalarının birbirlerine olan saygıyı yitirmemek için gerekli olduğunu anlatan Alasya, 'Bu biraz da birbirimize olan saygıdan. Yani sesimizi yükseltmemeyi karar altına aldığımıza göre devam etseydik belki yükseltmek zorunda kalabilirdik' şeklinde konuştu.

Zeki Alasya, yeni yılda Metin Akpınar ile birlikte bir yarışma programında yer alacaklarının müjdesini de verdi.

Geçmişteki güzel günleri özlediğini ifade eden Zeki Alasya, buna karşın geçmişe çok fazla bakmadığını kendisi için geleceğin önemli olduğunu belirtti.





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