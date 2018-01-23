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Dünya

Alaska'daki depremin ardından polis tahliye işlemlerine başladı

Deniz Kılınç / İstanbul, 23 Ocak (DHA) - ABD'nin Alaska eyaletinde yer alan Kodiak kentinde gerçekleşen deprem ve tsunami uyarıları sonrası yerel polis tahliye işlemlerine başladı

23 Ocak 2018 18:13

Deniz Kılınç / İstanbul, 23 Ocak (DHA) - ABD\'nin Alaska eyaletinde yer alan Kodiak kentinde gerçekleşen deprem ve tsunami uyarıları sonrası yerel polis tahliye işlemlerine başladı.
Alaska\'nın deniz kıyısında yer alan Kodiak kentinde sabah saatlerinde gerçekleşen 7.9 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yapılmıştı. Uyarıların ardından yerel polis tahliye işlemlerine başlarken, bölgede yaşayanların, tsunami tehlikesi nedeniyle en az 30 metre yükseklikteki bölgelere sığınmaları çağrısı yaptı.

 

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