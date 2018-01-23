T24 LogoT24 Logo
Dünya

Alaska'da 8.2 büyüklüğünde deprem: Tsunami alarmı verildi

(Depremin büyüklüğünün ve derinliğinin revize edildiği bilgisiyle güncellendi) İstanbul, 23 Ocak (DHA) - ABD Sismik Araştırmalar Merkezi, Alaska'da 8

23 Ocak 2018 16:00

(Depremin büyüklüğünün ve derinliğinin revize edildiği bilgisiyle güncellendi)
İstanbul, 23 Ocak (DHA) - ABD Sismik Araştırmalar Merkezi, Alaska\'da 8.0 büyüklüğünde olarak açıklanan depremi \"8.2 büyükülüğü\"ne revize etti.
ABD Sismik Araştırmalar Merkezi\'nin verilerine göre, ABD\'nin Alaska eyaletindeki Kodiak bölgesinde 8.2 büyüklüğünde bir deprem oldu.
Elde edilen verilere göre, Türkiye saatiyle 13:31:40\'ta meydana gelen depremin derinliği de 20 kilometreden 10 kilometreye revize edildi. Bölgede tsunami uyarısı yapıldı. (Harita)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DepreminOcak DHAABD Sismik Araştırmalar Merkezi AlaskaABD Sismik Araştırmalar MerkeziABD AlaskaKodiakEldeTürkiyeBölgedeHarita

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24