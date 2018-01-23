T24 LogoT24 Logo
Dünya

Alaska'da 7.9 büyüklüğünde deprem: Tsunami alarmı verildi

(Depremin büyüklüğünün revize edildiği bilgisiyle güncellendi) İstanbul, 23 Ocak (DHA) - ABD Sismik Araştırmalar Merkezi, Alaska'da 8

23 Ocak 2018 17:35

(Depremin büyüklüğünün revize edildiği bilgisiyle güncellendi)

İstanbul, 23 Ocak (DHA) - ABD Sismik Araştırmalar Merkezi, Alaska\'da 8.0 büyüklüğünde olarak açıklanan depremi önce “8.2 büyüklüğüne” son olarak da \"7.9 büyükülüğü\"ne revize etti. Bölgede tsunami uyarısı yapıldı.
ABD Sismik Araştırmalar Merkezi\'nin verilerine göre, ABD\'nin Alaska eyaletindeki Kodiak bölgesinde 7.9 büyüklüğünde bir deprem oldu. Depremin ardından birçok artçı sarsıntı meydana geldi. 
Elde edilen verilere göre, Türkiye saatiyle 13:31:40\'ta meydana gelen depremin derinliği de 20 kilometreden 10 kilometreye revize edilmişti. Bölgede tsunami uyarısı yapıldı.
Dünyada en çok deprem bu son depremin de meydana geldiği fay hattı üzerinde gerçekleşiyor. Aleutian Adaları’ndan geçen fay hattı yeryüzünün en büyük su kütlesi Pasifik Okyanusu\'nu boydan boya kat ediyor. Tarihteki en büyük depremlerin neredeyse tamamı bu hat üzerinde gerçekleşti. 
tarihin kayıt altına alabildiği en büyük depremler sıralamasında 2 numarada bulunan 9.2 büyüklüğünde Alaska depremi de 28 Mart 1964 günü yine aynı fay hattı üzerinde gerçekleşmiş, can kaybı sadece 139 kişiyle sınırlı kalmıştı. (Harita) 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DepreminOcak DHAABD Sismik Araştırmalar Merkezi AlaskaBölgedeABD Sismik Araştırmalar MerkeziABD AlaskaKodiakTürkiyeDünyadaAleutian AdalarındanPasifik OkyanusuTarihtekiAlaskaMartHarita

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24