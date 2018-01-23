Alaska'da 7.9 büyüklüğünde deprem: Tsunami alarmı verildi

(Depremin büyüklüğünün revize edildiği bilgisiyle güncellendi)

İstanbul, 23 Ocak (DHA) - ABD Sismik Araştırmalar Merkezi, Alaska\'da 8.0 büyüklüğünde olarak açıklanan depremi önce “8.2 büyüklüğüne” son olarak da \"7.9 büyükülüğü\"ne revize etti. Bölgede tsunami uyarısı yapıldı.

ABD Sismik Araştırmalar Merkezi\'nin verilerine göre, ABD\'nin Alaska eyaletindeki Kodiak bölgesinde 7.9 büyüklüğünde bir deprem oldu. Depremin ardından birçok artçı sarsıntı meydana geldi.

Elde edilen verilere göre, Türkiye saatiyle 13:31:40\'ta meydana gelen depremin derinliği de 20 kilometreden 10 kilometreye revize edilmişti. Bölgede tsunami uyarısı yapıldı.

Dünyada en çok deprem bu son depremin de meydana geldiği fay hattı üzerinde gerçekleşiyor. Aleutian Adaları’ndan geçen fay hattı yeryüzünün en büyük su kütlesi Pasifik Okyanusu\'nu boydan boya kat ediyor. Tarihteki en büyük depremlerin neredeyse tamamı bu hat üzerinde gerçekleşti.

tarihin kayıt altına alabildiği en büyük depremler sıralamasında 2 numarada bulunan 9.2 büyüklüğünde Alaska depremi de 28 Mart 1964 günü yine aynı fay hattı üzerinde gerçekleşmiş, can kaybı sadece 139 kişiyle sınırlı kalmıştı. (Harita)