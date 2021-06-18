Alaska Havayolları, Onur temalı uçağını tanıttı

Alaska Havayolları, Onur Ayı için hazırlanan Onur temalı uçağını tanıttı.

Airbus A320'nin üzerine gökkuşağı bayrağının renklerinden uçak silüetleri ve "Onur'la uçun" ifadeleri eklendiği görülüyor.

Alaska Havayolları'ndan yapılan açıklamada, "İkonik gökkuşağı renkleri ile azınlıkları ve trans bireyleri temsil etmesi için kahverengi, siyah, açık mavi, beyaz ve pembe renkleri seçtik. Bu insanlar ve onların aktivistliği olmasa bugün Onur'a sahip olmazdık" yazdı.

Şirket uçaklarında LGBTİ ile ilgili film seçenekleri ve gökkuşağı renklerinde kurabiyeler de sunuyor.