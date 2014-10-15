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Ekonomi

Alaska Frigo'yu Eti satın aldı

Eti, 61 yıl önce Türkiye'nin ilk sanayi tipi dondurması olarak piyasaya sürülen Alaska Frigo'yu satın aldı

15 Ekim 2014 23:50

Alaska Frigo'yu 13 milyon TL'ye satın aldıklarını söyleyen Eti Yönetim Kurulu Başkanı Firuzhan Kanatlı, "Markanın isim hakkını satın aldık. Buna ek yatırım yapacağız. Bundan sonra başka markalarla da ilgileniyoruz. Sinemadaki büyüme bizi bu alana yöneltti" dedi.

 

Batan Lehman, Alaska'yı da vurmuştu

 

Ceyhun Kuburlu’nun Hürriyet’teki haberine göre, 2008’deki küresel krizde batan ABD’li Lehman Brothers’ın Türkiye’deki şirketlerinden RCT Varlık Yönetim şirketi, Alaska Frigo’nun fabrikasını icradan satışa çıkarmıştı. Alaska'nın o dönemki sahibi Aziz Zihni Ateş ise '120 bin TL'lik borcum 1,8 milyon TL'ye çıkarıldı' açıklaması yapmıştı. Alaska Gıda'nın, İstanbul Sefaköy’deki fabrikası 7,2 milyon TL’ye satışa çıkarılmıştı.

 

Ambalajı değişti

 

ETİ Gıda İcra Kurulu Başkanı Hakan Polatoğlu da ilk üretimini 1953 yılında gerçekleştiren ve piyasaya çıktığı günden bu güne bir sinema klasiği haline gelen Alaska Frigo'yu ETİ bünyesine katmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti. Polatoğlu, ETİ olarak böyle kıymetli bir markaya sahip çıkarak, daha yukarılara taşımayı amaçladıklarını kaydetti.
      
ETİ'nin Eskişehir tesislerinde üretecekleri Alaska Frigo'yu ilk etapta batı ve doğu Marmara ile batı Akdeniz bölgelerinde 2 liradan satışa sunacaklarını ifade eden Polatoğlu, bu ürünü daha sonra tüm satış kanalları üzerinden Türkiye'nin geneline ulaşmayı hedeflediklerini dile getirdi. 

 

Satın aldıkları ilk marka

 

Ürünün orijinal lezzetini korumayı önemsediklerini vurgulayan Polatoğlu, "Yarım asırı aşkın süredir unlu mamüller ve çikolata sektöründe sürdürdüğümüz başarılı performansı soğuk atıştırmalık alanında genişlerek devam ettirmeyi hedefliyoruz" dedi.
      
Bir gazetecinin soğuk atıştırmalık alanında genişlemeyi düşünüp düşünmediklerine yönelik sorusu üzerine Polatoğlu, Alaska Frigo'nun satın aldıkları ilk marka olduğunu belirterek, Alaska Frigo'yu destekleyecek başka ürünlerin de geleceğini söyledi.

 

2011’de tekrar piyasaya dönmüştü

 

Alaska Gıda, Alaska Frigo ile 60 yıl önce Türkiye’nin ilk sanayi tipi dondurmasını üretmişti. Özellikle sinemalarda tüketicilerle buluşan ve bir sinema klasiği olarak bilinen Alaska Frigo 1994 krizinden sonra ise zora girdi. İcra ve iflaslarla boğuşan Alaska Frigo uzun bir sessizliğin ardından 2011 yılında Alaska Gıda’nın sahibi Aziz Zihni Ateş'in çikolata sanayinde faaliyet gösteren Mihael Biçaço ile ortak olmasıyla tekrar piyasaya döndü. 

Marka son dönemde sinemalarda ve market raflarında yeniden görünür olmuştu.

 

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