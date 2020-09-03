Alaska'da pistin ışıkları yanmayınca tıbbi tahliye uçağı iniş yapamadı; Igiugig kasabasının sakinleri pisti otomobil farlarıyla aydınlattı

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ABD'nin Alaska eyaletinin kırsal bölgesindeki Igiugig kasabasının halkı geçen hafta sonu bir çocuğun hayatını kurtarmak için bir araya geldi.

Bölgenin kabile şefi Ida Nelson, CNN'e yaptığı açıklamalarda kasabaya hayati tehlikesi olan bir çocuğu almaya gelen tıbbi tahliye uçağının pistin ışıklarının yanmaması sebebiyle iniş yapamadığını belirtti.

Igiugig'da yaşayanlar ve LifeMed Alaska ekibi bu duruma yaratıcı bir çare buldu.

Düzinelerce vatandaş otomobil ve dört tekerlekli arazi araçlarıyla pistin etrafına dizilipi farlarını yakarak pisti ışıklandırdı. Sürücülerinin yaşları 8 ile 70 arasında değişen 20 araç, 20 dakika içinde pistteydi.

Farlarla ışıklandırılan piste tıbbi tahliye uçağı inip hastayı almayı başardı. Uçak, kısa süre sonra başarılı bir şekilde kalkış yaptı.

Igiugig, en yakındaki şehrin yaklaşık 400 kilometre uzağında bulunuyor. Kasabada 70 kişi yaşıyor.