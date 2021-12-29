Alaska'da hava sıcaklığı aralık ayı rekorunu kırdı; 19.4 derece görüldü

Alaska’da yılın bu zamanında beklenen sert soğuk ve kar yağışının aksine, gündüz 15.5 derecenin üstüne çıkan ılık bir hava ve yağmur etkili oluyor.

Alaska İklim Değerlendirme ve Politika Merkezi’nden bilim insanı Rick Thoman, Alaska’nın ada topluluğu Kodiak’ta hava sıcaklığının aralık ayı için kaydedilen en yüksek değere çıkarak 19.4 dereceyi gördüğünü açıkladı. Thoman bu durumu “Absürt” olarak değerlendirdi.

Thoman, alışılmayan hava durumunun insanlar için en ciddi etkisinin Alaska içlerindeki yoğun yağış olduğunu söyledi.

Aralık ayının normalde Alaska içi bölgeler için kuru geçtiği, soğuk havanın fazla nem taşıyamadığı belirtildi.

Beklenmedik yağışı takip eden kar, pek çok bölgede ulaşımı kilitleyen buzlanmaya sebep oldu.

Thoman, Alaska’da son 20 yıldır artarak devam eden ılık ve yağışlı kış ortasının iklim değişikliğinin bir işareti olduğunu söyledi.