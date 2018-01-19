Alaşehir'de Ocak ayında papatyalar açtı

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Alaşehir ilçesinde, bağ, bahçe ve yol kenarlarındaki papatyaların kış mevsiminde çiçek açması vatandaşları şaşırttı.

Yurdun iç kesimleri kara teslim olup, kıyı Ege lodosla savrulurken, Manisa\'nın Alaşehir ilçesinde kırlar, papatyalarla bezendi. Havaların son birkaç günde mevsim normallerinin üzerine çıkıp 18 dereceye kadar yükselmesiyle baharın çiçekleri sarı-beyaz papatyalar boy verdi. Kış papatyalarını görenler şaşırdı. Bazı vatandaşlar, durumu \"Papatyalar yalancı bahara aldandı\" diye yorumlarken, kimileri ise papatya topladı.

Çiftçi Hüseyin Gömleksiz (79), \"Bu kadar sıcak kış yaşamadım. Yetmişli yıllarda, böyle bir kış yaşamıştık. Ama bu kadar olmamıştı. Papatyaların açması, eskiden bahar belirtileri olarak anlatılırdı. Küresel ısınmaya bağlı olarak havalar sıcak gidiyor. Soğuk, ayaz, don olmuyor, kırağı yağmıyor. Oysa bu mevsimde kar yağacak toprak soğuyacak, don olacak, kırağı yağacak. Bunların hiçbiri olmadı. Papatyalar açtı. Badem ağaçları ve erik ağaçları tomurcuk oldu. Böyle giderse her an çiçek açabilir. Daha kış mevsiminin ortasındayız. Havalar soğuyacak. Havaların soğumasıyla birlikte açan papatyalar, çiçekler kuruyacaklar. Meyveler tomurcuk olacak veya çiçek açacak, dolayısıyla bu ağaçları da don, ayaz, kırağı vuracak. Bu ağaçlar meyve veremeyecekler. Çiftçi için kurak geçen bir kış, mahsül vermeyen bir yaz demektir\" dedi.

BAĞLAR İÇİN DE ENDİŞE VERİCİ BİR DURUM

Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk, \"Ocak ayında bahar mevsimini yaşıyoruz. Bu nedenle ilçemizde papatyalar, laleler açmaya başladı. Bu durum, Alaşehir\'in dünyaca ünlü Sultaniye üzümü için de endişe verici.Hava sıcaklıkları böyle giderse bağlarımızı da uyaracak. Hatta bazı bölgelerde bağlar açmıştır. Bu yalancı baharın belirtisi. Mart ayında olacak bir ayaz, bunların hepsini kurutacak. Bu da ürünlerimizin tamamen gitmesi anlamına gelir. Bunun sebebi dünyadaki küresel ısınma\" dedi.



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