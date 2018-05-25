Alaşehir'de bağları dolu vurdu

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Alaşehir ilçesinde dün akşam başlayan yağmurla birlikte 40 dakika boyunca aralıklarla etkili olan dolu, bağların filizlerini kırdı, salkımları dallarından kopardı, yapraklarını yerlere döktü. Ağaçların meyveleri döküldü, bazı bağ alanları ise göle döndü.

Alaşehir\'in Delemenler, Ortahan, Sobran, Belenyaka, Narlıdere, Girelli, Üzümlü ve Subaşı mahalleleri başta olmak üzere birçok bölgeki üzüm bağlarını dolu vurdu. Dün saat 21.00\'de önce yağmur, daha sonra dolu biçiminde yaklaşık 40 dakika süren yağış, bağları su altında bıraktı. Dolu filizleri kırdı, yaprakları döktü, üzüm salkımlarını yerlere düşürdü. Bağların yanı sıra meyve ağaçları meyvelerini döktü, bazı bağ alanları göle döndü. Üreticiler çaresizlik içerisinde, bankalara olan kredi borçlarının ertelenmesini isteyerek devletten destek beklediklerini iletti. Zarar tespit çalışmalarına Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü\'nün yanı sıra Tarsim ve Ziraat Odası yetkilileri de başladı.

ÇİFTÇİ PERİŞAN

Üretici Ömer Bidar, \"Dolu 40 dakika kadar sürdü. İrili ufaklıydı. İlk düşen tavuk yumurtası kadar vardı. Daha sonra fındık büyüklüğü kadar yağmaya başladı. Çiftçi perişan. Devletin desteğini istiyoruz\" dedi. Bir diğer üretici Saniye Kızıltepe ise, \"Devletten yardım bekliyoruz. Bağımızı sigorta yaptıramadık. Çiftçinin hali malum. Bağlarda üzüm yaprağı kalmadı. Geride kalanlar da yaş satılamaz, ancak kurutmaya gider. Bu dönemde asmaların açılması gerekiyor. Biz tam asmaları açmıştık. Yaprakları araladık, dolu oldu. Açıkta kalan salkımları tamamen yere düşürdü. Zaten ortak bakıyorduk. Tamamen bittik\" dedi.

HASAR YÜZDE 60-100 ARASI

Saha incelemesi yapan Alaşehir İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Tarık Memiş, hasarın yüzde 60 ile 100\'e ulaştığını söyledi. Memiş, \"Sahalarda incelemelere başladık. Tespit raporlarından sonra, afet kapsamında ihbarımızı bildireceğiz. Tespitlerimizde yapraklarda, sürgünlerde ve salkımlarda ağır hasarlar tespit ettik. Üreticilerimize özellikle bakırlı uygulamalar yapmalarını öneriyoruz. Ayrıca hasar gören üreticilerimizin sigortası olanlar ilgili sigorta kurumuna, sigortası olmayanların müdürlüğümüze mutlaka tespit yaptırmalarını öneriyoruz. Çiftçilerimiz özellikle kırsal kalkınma desteği kullanarak bağları yağışlardan korumak için yüzde 50 hibe ile destek alabilir. Üreticilerimizin bundan faydalanmasını öneriyoruz. Ayrıca Tarsim bilincinin gelişmesini öneriyoruz\" dedi.

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