Alaşehir'de asma çubukları gübre oluyor

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA) - MANİSA\'nın Alaşehir ilçesinde, üzüm üreticileri, budadıkları bağlarındaki asma çubuklarını makinelerle öğütüp, gübreye dönüştürüyor.

Alaşehir\'de üzüm üreticileri, budadıkları bağlarından çıkan asma çubuklarını artık yakacak değil; gübre olarak değerlendirmeye başladı. Budanan asma çubukları, traktörün arkasına takılan, kimi yerde \'çubuk kırma\' ve \'dal kırma\' kimi yerde de \'ağaç yongalama\' adı verilen makinelerle yerinde öğütülüp, toprağa karıştırılıyor. Asma çubuklarının öğütülmesiyle hazırlanan bu gübre, toprağın yumuşayarak, kabarmasını sağlıyor. Böylelikle toprağın verimi artırılıyor.

Alaşehir Ziraat Odası Zirai Danışmanı Ziraat Mühendisi Dündar Yalçın, asma çubuklarının dayanıksız bir ağaç türü olduğu için sanayi alanında kullanılamadığına dikkati çekerek, \"Bu nedenle topraktaki potasyum miktarının artırılması için kırılıp, öğütülerek, toprağa karıştırılmasını öneriyoruz. Ancak asma çubuklarında ölü kol ve külleme hastalıkları var ise öğütülüp, gübre yapılmasını tavsiye etmiyoruz. Böyle hastalıklı çubuklar, tespit edildiğinde hemen kesilip, bağdan uzaklaştırılmalı. Hastalıklı çubuklar, bağ içerisinde bırakılmamalı, mutlaka imha edilmeli, yakılmalıdır\" dedi.

1 dönüm asma çubuğunu kırıp, gübreye çevirmenin maliyetinin ise 25 TL olduğu belirtildi.



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