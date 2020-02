Alaşehir Gümrüğü'nden tarımsal ürün ihracatı düştü, gelir aynı kaldı

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA) - MANİSA\'nın Alaşehir ilçesi gümrüğünden 2017 yılında 254 bin tonu üzüm olmak üzere 378 bin ton tarımsal ürün ihracatı yapılırken, 2018\'de bu rakam, 140 bin tonu üzüm toplam 270 bin ton olarak gerçekleşti. Bu sene ihracatta önceki yıla oranla düşüş olmasına rağmen 500 milyon dolarlık gelir ise aynı kaldı.

Alaşehir Gümrüğü\'nden 2018 yılında, 234 firma tarafından 60 kalem ürün ile 74 ülkeye ihracat yapıldı. Alaşehir\'den geçen yıl 15 bin TIR çıkış yaparken, toplam 500 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Bunun 250 milyon dolarlık bölümü, çekirdeksiz Sultaniye yaş üzüm ihracatından elde edildi. Alaşehir\'den çekirdeksiz üzümün yanı sıra kiraz ve narın da en fazla ihracat edildiği ülke, Rusya oldu. Rusya dışında Ukrayna, Polonya, Almanya, Beyaz Rusya, Belarus, Gürcistan, Suudi Arabistan, Kanada ve Katar da en fazla ihracatın yapıldığı ülkeler oldu.

\'HEDEFİMİZ DAHA DA ARTIRMAK\'

Alaşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Tarık Memiş, 2018 yılında \'üzümün başkenti\' Alaşehir\'den ihraç edilen sofralık Sultaniye üzümün 140 bin ton olduğunu belirterek, \"Bunun yanında Alaşehir Gümrüğü\'nden 36 bin ton kiraz, 20 bin ton nar ihracatı yapıldı. Üzüm, kiraz ve nardan toplam 400 milyon dolarlık ekonomik değer elde edildi. Diğer ürünleri de dikkate alırsak 2018\'de Alaşehir\'den 270 bin ton tarımsal ürün ihracatı gerçekleştirildi. Genel ekonomik değerlendirmede ise sadece Alaşehir\'den 500 milyon dolarlık tarımsal ürün ihracatı yapıldığı görüldü. Hedefimiz önümüzdeki yıllarda bu rakamları daha da artırmak olacak\" dedi.

Denize kıyısı, limanı ve ülke sınırı olmayan Alaşehir Gümrük Müdürlüğü\'nden bu kadar ihracat yapılabilmesinin kendilerini mutlu ettiğini belirten Memiş, \"İhracattaki başarının en büyük nedeni, ihracat işlemlerinde ve bürokraside sağlanan kolaylık ve işlemlerin en kısa sürede tamamlanabilmesidir Ayrıca güvenli, sağlıklı ve kaliteli ürün yetiştiren çiftçilerimiz ve dış pazarlara gönderen ihracatçılarımızdır. Alaşehir veya çevresinde kargo uçaklarının kullanabileceği bir havalimanının olması halinde ürünlerimizin Doğu ve Uzak Doğu ülkelerine ulaştırılması ile bu ihracat miktarının daha da artırılabileceği inancındayız\" diye konuştu.

TEK FİRMADAN 100 MİLYON DOLARLIK İHRACAT

Alaşehir\'den yapılan toplam 500 milyon dolarlık ihracatın yüzde 5\'lik bölümünün tek firma tarafından gerçekleştirildiği bildirildi. Alaşehir\'de, çekirdeksiz Sultaniye üzüm ihracatında son 10 yıldır 1\'inciliği bırakmayan firma tarafından bu yıl da aynı başarı tekrarlandı. Aynı zamanda Alaşehir Belediye Başkanı olan firma sahibi Ali Uçak, \"Alaşehir ve Manisa bölgemizde yetişen sofralık yaş üzümün her yıl olduğu gibi bu yılda 3\'te 1\'lik ihracatını tek başımıza yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gerek ülke ekonomimize gerek Alaşehir ve Manisa bölgemize ve tüm üretim bölgelerine sağlamış olduğumuz döviz getirisinden dolayı da çok mutluyuz. Firma olarak hedeflerimiz her zaman bir önceki yılı geçmek. Her sene yapmış olduğumuz ihracatla bir önceki yılı yüzde 10, yüzde 15 oranında, rekoltenin durumuna göre geçiyoruz. Ülkemiz için ve memleketimiz için ne gerekiyorsa biz ihracatçılar olarak elimizden geleni yapacağız\" dedi.

