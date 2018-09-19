Alaşehir Devlet Hastanesi'ni artık güneş enerjisi aydınlatılacak

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Alaşehir ilçesi Devlet Hastanesi\'nin Zafer Kalkınma Ajansı\'nın hibe desteğiyle güneş enerjisi ile aydınlatılması için çatısına 50 güneş paneli yerleştirildi, mevcut aydınlatma elemanları led teknolojiye dönüştürüldü. Güneş enerjisiyle aydınlanma sistemi ile hastanenin elektrik aydınlatma giderlerinde yaklaşık yüzde 50 oranında tasarruf sağlanacağı bildirildi.

Alaşehir Devlet Hastanesi\'nin güneş enerjisi ile aydınlatılması için bir süre önce proje çalışması başlatıldı. Bu kapsamda, Zafer Kalkınma Ajansı\'nın sürdürülebilir Çevre Alt Yapı Mali Destek Programı çerçevesinde, Alaşehir Devlet Hastanesi iş birliğiyle \'Gelenekselden Geleceğe Dönüşen Hastane Projesi\' hazırlandı. Projenin 539 bin 343 lira olan bedelinin yüzde 70\'lik bölümü olan 412 bin 540 lirası, Zafer Kalkınma Ajansı tarafından hibe olarak karşılandı. Çatıya yerleştirilen 50 güneş paneli ile hastane aydınlatıldı. Hastanede elektrik enerjisi verimliliği kavramını ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla hastanede kullanılan mevcut aydınlatma elemanları led teknolojiye dönüştürüldü. Hastane bahçesinde bulunan aydınlatma lambaları fotovoltaik park lambaları ile değiştirildi. Böylece güneş enerjisinden yararlanılarak, hastanenin elektrik tüketiminde yıllık yaklaşık 200 bin Türk lirası tasarruf sağlandı. Bu rakamında aydınlatma giderlerinin yaklaşık yüzde 50\'si kadar olduğuna dikkat çekildi.

Güneş enerjisiyle aydınlanma sisteminin hizmete girmesi nedeniyle tören düzenlendi. Törene Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı Hüseyin Kesgin, Alaşehir İlçe Sağlık Müdürü Gülistan Güngör, Alaşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Orhan Kırmalı, Sarıgöl Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Mehmet Karaduman, Selendi Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Tülay Tolga ve hastane çalışanları katıldı. Alaşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Orhan Kırmalı, projenin kendisini üç yıl içerisinde finanse edebileceğini belirtip, \"Yapılan işlemle hastanenin tüm iç ve dış aydınlatmaları güneş enerjisiyle yapılacak. Sistem, led teknolojisiyle yıllık 50 bin kilovat olmak üzere bizi 11,5 yıl idare edebilecek. Bizim her zaman için devletimizin imkanlarını en güzel şekilde kullanmamız gerekiyor. Bu doğayı kirletmemek, daha çok ısıtmamak, zarar vermemek adına led teknolojisini kullanmamız gerekiyor. Biz bunları gördük, kullanmaya başladığımızda da hastanemizin çehresi değişti\" dedi.

\'HİÇBİR LAMBANIN İHTİYAÇ YOKSA, AÇIK KALMAMALI\'

Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun da, \"Türkiye Cumhuriyeti olarak en çok enerji tasarrufuna ihtiyacımız vardır. Çünkü biz enerjimizi kendi kaynaklarımızla, kendi imkanlarımızla üretmiyoruz. Enerjinin büyük bölümünü yurt dışından ithal ettiğimiz hammaddelerden üretiyoruz. Böyle bir durumda, bize düşen her bir saniyeyi düşünmektir. Hiçbir lambanın ihtiyaç yokken, açık kalmamasıdır. Bunu hem kendi evimizde böyle yapmak zorundayız, hem de kamu malını kullanırken aynı hassasiyeti göstermek zorundayız. Bütün arkadaşlarımızdan beklentim ve istirhamımdır, Alaşehir\'de tasarrufla alaklı olarak, bir sorun yaşamayalım. Savurganlık Alaşehir\'in sınırlarına girmesin, Böyle bir proje akla getirilmesi bile büyük bir başarıdır. Enerji sorununu halledememiş bir ülkenin, diğer ülkeler nezdinde rekabet edebilmesi kolay değil\" diye konuştu.

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