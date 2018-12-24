T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Alarko Holding, hidroelektrik santralini Elektrik Üretim A.Ş.'ye devretti

Malatya'daki Tohma-Medik Hidroelektrik Santrali işletme süresi bittiği için devredildiği belirtildi

24 Aralık 2018 14:46

Alarko Holding'in bağlı ortaklığı Altek Alarko tarafından işletmesi yapılan Malatya'daki Tohma-Medik Hidroelektrik Santrali işletme süresi bittiği için Elektrik Üretim A.Ş.'ye devredildi.

Alarko Holding'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde, "Bağlı Ortaklığımız Altek Alarko Elektrik Santralları Tesis İşletme ve Ticaret A.Ş.'nin Yap-İşlet-Devret Modeli ile tesis ettiği ve işletmekte olduğu Tohma-Medik Hidroelektrik Santrali'nin 20 yıllık işletme süresi 23 Aralık 2018 tarihinde dolmuştur. Tohma-Medik Hidroelektrik Santrali, imzalanan Devir Protokolü ile Elektrik Üretim A.Ş.'ye devredilmiştir. Kamuoyuna duyurulur" denildi. (DHA)

ETİKETLER

Alarko HoldingTohma Medik Hidroelektrik Santralidevir
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24