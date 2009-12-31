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Alara Uzan'a boş villa şoku

Cem Uzan, boşanma davası açtığı Alara Uzan'ın Beykoz Çubuklu'daki evini boşalttı.

31 Aralık 2009 02:00

                                 

T24- Cem Uzan'a boşanma davası açan Alara Uzan, değerli eşyalarına el konan villasından özel eşyasını almak istedi. Ama bomboş villayla karşılaşınca şoke oldu

Cem Uzan'dan boşanmak için dava açan Alara Uzan daha önce TMSF'nin giderek değerli eşyalara el koyduğu Çubuklu'daki villaya gittiğinde ne kendisine ne de çocuklarına ait özel eşyaları bulamayınca büyük şok yaşadı. Cem Uzan'ın adamlarının bir hafta önce villaya gelerek tüm eşyaları taşıdıkları iddia edildi.


Genç Parti genel başkanı Cem Uzan'ın yurtdışına çıkmasının ardından TMSF 10 Aralık tarihinde mahkeme kararıyla Beykoz Çubuklu'daki villasına giderek değerli eşyalara el koymuştu. Uzan'a boşanma davası açan Alara Uzan ise Beykoz Aile Mahkemesi'nin kararıyla kendisine ve çocuklarına ait özel eşyalarını almak üzere villaya gitti. Mahkeme heyeti ile birlikte 7 yıl yaşadığı villaya giren Alara Uzan gördükleri karşısında şok oldu. Çünkü evde hiçbir eşya kalmamıştı.

'Cem uzan boşalttı'

Odaları tek tek dolaşan mahkeme heyeti ve Alara Uzan, evin içinde tek bir eşya dahi bulamadı. Mahkeme heyeti burada hiçbir eşya bulunamadığına dair tutanak tutarak evden Alara Uzan ile birlikte ayrıldı. Site yöneticileri ise mahkeme heyetine bir hafta önce Cem Uzan'ın adamları olduğu iddia edilen kişilerin eve gelerek özel eşyaları bir kamyona yükleyip götürdükleri ileri sürdüler. Öte yandan Cem Uzan'ın üç hafta önce Türkiye'ye dönen çocukları ve eşini henüz aramadığı öğrenildi.

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