Alara Uzan, 9.5 milyon tazminat istiyor

Fransa'ya kaçarak iltica talebinde bulunan Cem Uzan, evlendikleri ABD'de boşanma davası açarken, ayrılmak istediği eşi Alara Uzan da Beykoz Aile Mahkemesi'ne başvurdu.



Alara Uzan şikayet dilekçesinde Cem Uzan'ın "içki içtiği, hakaret ettiği, tehditte bulunduğu ve şiddet uyguladığı" öne sürüldü. 9.5 milyon lira tazminat talep eden Alara Uzan, kendisi ve iki çocuğu için de toplam 60 bin lira nafaka istedi. Alara Uzan'la Cem Uzan'ın boşanma davası henüz karara bağlanmadığı için, iki çocuklarının velayeti geçici olarak anneye verildi.





Evlilik sözleşmesi de yapmışlardı



Alara Uzan ile Cem Uzan’ın 5 Kasım 1997’de kıyılan nikâhtan 5 gün önce, New York’ta noter huzurunda evlilik sözleşmesi imzaladığı da ortaya çıkmıştı.



Bu sözleşmeye göre çiftin 10 yıl evli kalması halinde Cem Uzan, Alara Uzan’a 4 milyon dolar ödeyecekti. Evliliğin 12 yılı doldurması durumunda Alara Uzan, toplam 5 milyon dolar alacaktı. Sözleşmede “ihanet” de tazminata bağlanmıştı. Alara Uzan, eşini aldatırsa, tüm parasal haklarından vazgeçecekti. Cem Uzan evliliğin ilk 5 yılında eşini aldatırsa Alara Uzan’a ekstra 2 milyon dolar ödeyecekti. Boşanma, evliliğin 5. yılından önce olursa ve birden çok çocuk doğmuşsa, Cem Uzan 5 yıl boyunca ev kirası için eşine her ay 5 bin dolara kadar ödeme yapacaktı.