Alanya'ya turist akını başladı

Antalya'nın Alanya ilçesine, ikisi İsrail'den, biri İngiltere'den 3 yolcu gemisi ile 1723 turist geldi.



İsrail'in Hayfa Limanı'ndan hareket eden Mirage-1 adlı yolcu gemisi, bu yıl üçüncü kez Alanya Limanı'na demirledi. Gemiyle, 600 yolcu ve 220 mürettebat da Alanya'ya geldi.



İsrail'den geçen yıllarda defalarca Alanya'ya gelen, Royal İris adlı gemi de bu yıl ilk kez Alanya'yı ziyaret etti. Geminin bağlı bulunduğu Mano Cruises şirketinin, bu ay ve gelecek ay yapılacak seferleri iptal etmesine rağmen geminin yeniden Alanya'ya gelmesi ilçede sevinçle karşılandı.



İngiltere'den hareket eden Saga Ruby adlı gemi de 397 yolcu ve 400 mürettebatı ile Alanya Limanı'na demir attı. Yaşlı ve zengin Avrupalı turistlerin bulunduğu gemi ile bugün ilçeye gelen gemi sayısı üçe ulaştı. Bu gemilerle Alanya'ya gelen 1723 yolcu ve mürettebata, iskelede kurulan stantlarda yiyecek ve içecek ikram edildi.



Alanya Liman İşletmeleri ve Denizcilik AŞ (ALİDAŞ) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Müfit Kaptanoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir günde üç gemi ile bu kadar turistin gelmesinin sevindirici olduğunu söyledi.



Son yıllarda, Alanya Limanı'na özellikle İsrail'den yoğun turist akışı olduğunu ve bunun da Alanya esnafına büyük katkı sağladığını belirten Kaptanoğlu, Alanya'ya seferlerini iptal ettiğini açıklayan Mano Curieses şirketinin de yeniden sefer düzenlemesinin sevindirici olduğunu söyledi.



İsrailli turistlerin, Türkiye ile ilgili çekincelerinin giderek azaldığını belirten Kaptanoğlu, önümüzdeki hafta Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan bir heyetin İsrail'e giderek temaslar yapacağını ve güven ortamını daha da artıracağını dile getirdi.

