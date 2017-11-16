Alanya'ya gemiyle bin 584 turist geldi

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Alanya İlçesi\'ne, Alman ve İngiliz turistleri taşıyan 2 kruvaziyer demir attı. Her iki gemiyle ilçeye bin 584 tatilci geldi.

Alanya Limanı\'na ilk olarak Yunanistan\'ın Rodos Adası\'ndan çıkan Bahama bandıralı \'Amadea\' adlı kruvaziyer demir attı. 319 personeli bulunan gemiden, çoğu Alman, 504 turist indi. Turistler Alanya\'nın tarihi ve turistik yerlerini gezdi. Bu geminin ardından Limasol\'dan demir alan İngiliz bandıralı Thomson Spirit kruvaziyeri 495 mürettebatı ve çoğunluğu İngiliz bin 80 yolcusuyla Alanya Limanı\'na demirledi. Gemiden inen turistlerin bazıları alışveriş için şehir merkezine giderken, bazıları da limanda bekleyen otobüslerle tarihi yerleri gezmek için tura çıktı.

Her iki gemi saat 18.00\'de Alanya\'dan ayrılacak.

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