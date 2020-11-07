Alanyaspor ve Trabzonspor berabere kaldı

Süper Lig'de 8. hafta karşılaşmalarında Aytemiz Alanyaspor ile Trabzonspor'u karşı karşıya getiren mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından Trabzonspor'un ligdeki galibiyet hasreti 5 maça çıkarken, Aytemiz Alanyaspor ise ligdeki ikinci puan kaybını yaşarken, yenilmezlik serisini sürdürdü.

İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren mücadelede Aytemiz Alanyaspor, 49. dakikada Steven Caulker'ın kaydettiği golle öne geçti.

Trabzonspor'a puanı getiren gol ise 59. dakikada Steven Caulker'ın ters bir vuruşla kendi filelerini havalandırmasıyla geldi.

Aytemiz Alanyaspor haftayı 17, Trabzonspor ise 6 puanla tamamladı.

Trabzonspor ligin 9. haftasında BB Erzurumspor'u ağırlayacak. Aytemiz Alanyaspor ise Fraport-TAV Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.