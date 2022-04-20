Alanyaspor 1-2 Sivasspor (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Aytemiz Alanyaspor ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi.

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'ndaki mücadelede gülen konuk Sivasspor oldu.

Ev sahibi Alanyaspor, 6. dakikada Emre Akbaba'nın golüyle 1-0 öne geçti. Kulüp tarihinin en golcü ismi olan Emre, bu sezon 32 maçta 12 gol ve 6 asist üretti.

Golden sonra baskısını artıran Sivasspor, 41'de Mustapha Yatabare ile beraberliği yakaladı. Maçın 59. dakikasında ikinci sarı kartını gören Yatabare oyun dışı kaldı.

İkinci yarının uzatma dakikalarında Sivasspor, Kerem Atakan Kesgin'in golüyle 2-1 öne geçti ve rövanş maçı öncesinde avantajlı skoru elde etti.

Turu geçen taraf Trabzonspor - Yukatel Kayserispor eşleşmesinin galibiyle final oynayacak. Eşleşmede ilk maçı bordo-mavililer 1-0 kazanmıştı.

Rövanş maçı ne zaman?

Çift maç eleme usulüne göre oynanacak yarı finalde rövanş karşılaşmaları 10, 11 veya 12 Mayıs'ta yapılacak.

Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası finali, 26 Mayıs Perşembe günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Kupayı kazanan takım, 2022-2023 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanacak.

Stat: Bahçeşehir Okulları Hakemler: Ali Şansalan, Mustafa Emre Eyisoy, Hakan Yemişken Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Furkan Bayır (Dk. 68 Awaziem), Fatih Aksoy, Borja, Novais, Efecan Karaca (Dk. 84 Erencan Yardımcı), Umut Güneş (Dk. 77 Efkan Bekiroğlu), Emre Akbaba, Tayfur Bingöl (Dk. 68 Candeias), Eduardo (Dk. 77 Oğuz Aydın) Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Ulvestad (Dk. 86 Cofie), Fajr, Gradel (Dk. 90 Konate), Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 79 Kerem Atakan Kesgin), Yatabare Goller: Dk. 6 Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 32 Yatabare, Dk. 90+2 Kerem Atakan Kesgin (Demir Grup Sivasspor) Kırmızı kart: Dk. 59 Yatabere (Demir Grup Sivasspor) Sarı kartlar: Dk. 24 Furkan Bayır (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 54 Ulvestad, Dk. 58 Gradel, Dk. 88 Kerem Atakan Kesgin (Demir Grup Sivasspor)

Maçtan önemli anlar

6. dakikada Alanyaspor öne geçti. Kaleci Ali Şaşal Vural, degaj sırasında ayağı kayınca elindeki topu kaybetti. Kaleci, çizgi üzerinde topu tekrar eline alınca hakem Ali Şansalan çift vuruş kararı verdi. Topun başına geçen Umut Güneş'in kısa pası sonrası Emre Akbaba'nın sert şutunda, top ağlarla buluştu: 1-0.

12. dakikada Alanyaspor'un sol kanattan Novais ile kullandığı köşe atışında kafalardan seken top ceza sahası dışında Tayfur Bingöl'ün önüne düştü. Bu futbolcunun uzaktan sert şutunda kaleci Ali Şaşal Vural uzanarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

32. dakikada Sivasspor beraberlik golünü buldu. Sağ kanattan Fajr'ın korner atışında kafa topuna iyi yükselen Yatabere, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.

33. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Borja, son çizgiye inerek ceza sahasına yerden topu çıkardı. Alanyasporlu oyunculardan önce uzaklaştırmak isteyen Appindangoye'nin ters vuruşunda kaleci güçlükle meşin yuvarlağı kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

56. dakikada orta alanda Furkan Bayır'ın gönderdiği uzun pasta ceza sahasına giren Emre Akbaba'nın çaprazdan sert şutunu kaleci Ali Şaşal Vural çıkardı. Dönen topu Sivassporlu oyuncular tehlikeli alandan uzaklaştırdı.

57. dakikada Alanyaspor'un kullandığı taç atışıyla ceza sahasına sağ çaprazdan giren Efecan Karaca, pasını Eduardo'ya çıkardı. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci uzanarak topu kornere çeldi.

89. dakikada sağ kanattan Juanfran'ın ceza sahasına ortaladığı topu defans uzaklaştırmak istedi. Havalanan topa rakip oyuncudan önce Fatih Aksoy'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak dışarı çıktı.

90+2. dakikada Sivasspor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Gradel, topu Fajr'a aktardı. Bu futbolcunun kaleyi sağ çaprazdan gören noktaya çıkardığı pasta Kerem Atakan Keskin, ceza sahası dışından sert şutuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-2.

Karşılaşmayı konuk ekip 2-1 kazandı.