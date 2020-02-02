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Spor

Alanyaspor seriyi sürdürdü

Alanyaspor, sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup etti

02 Şubat 2020 18:20

Süper Lig'in 20. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Bakasetas ve 48. dakikada penaltıdan Cisse atarken, Yeni Malatyaspor'un tek sayısını 90+4'te Chebake kaydetti.

Aytemiz Alanyaspor, 60. dakikada N'Sakala'nın kırmızı kart görmesiyle son yarım saatte 10 kişi mücadele etti.

Alanyaspor, bu sonuçla son 4 maçında 4. galibiyetini elde etti.

Karşılaşma sonrası Süper Lig'de oluşan puan durumu şöyle oldu:

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