Alanyaspor seriyi sürdürdü

Süper Lig'in 20. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup etti.
Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Bakasetas ve 48. dakikada penaltıdan Cisse atarken, Yeni Malatyaspor'un tek sayısını 90+4'te Chebake kaydetti.
Aytemiz Alanyaspor, 60. dakikada N'Sakala'nın kırmızı kart görmesiyle son yarım saatte 10 kişi mücadele etti.
Alanyaspor, bu sonuçla son 4 maçında 4. galibiyetini elde etti.
Karşılaşma sonrası Süper Lig'de oluşan puan durumu şöyle oldu: