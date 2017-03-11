Alanyaspor karşısında 2-0 geriye düşen Fenerbahçe, galibiyete uzandı

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor deplasmanına çıktı. Sarı-lacivertliler 2-0 geriye düştüğü maçta 3 puan çıkarmayı başardı. Fenerbahçe rakibini 3-2 yenerek üst üste 2. galibiyetini aldı.

Sarı-lacivertliler bu sonuçla 44 puan ve maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi. 2-0’lık avantajı koruyamayan Alanyaspor ise 25 puanla 15. sırada kaldı.

Fenerbahçe gelecek hafta sahasında Konyaspor ile karşılaşacak. Alanyaspor da Bursaspor deplasmanına çıkacak.

Maç golle başladı!

Maça çok hızlı ve baskılı başlayan Alanyaspor, 2. dakikada golü buldu. Sağ kanattan hızla son çizgiye inen Gassama’nın içeriye yerden gönderdiği topa penaltı noktasının önünde düzgün vuran Junior Fernandes, Alanyaspor’u öne geçirdi: 1-0.

Bu golden sonra Fenerbahçe’yi şoka uğratan ev sahibi takım baskılarını arttırdı! Dakikalar 15’i gösterirken, kendi yarı alanında kaptığı topla atağa çok iyi çıkan Alanyaspor’da Fernandes, Fenerbahçe ceza alanında boş durumdaki Vagner Love’ı gördü. Brezilyalı oyuncu da dönerek düzgün vurdu, top köşeden ağlarla buluştu: 2-0.

Fenerbahçe’nin geri dönüşü başladı

Rakibinin baskısından çıkan ve yaşadığı şoku atlatan Fenerbahçe, 31’de farkı 1’e indirdi! Lens’in rakip yarı alanın ortalarından kullandığı serbest vuruşta Mehmet Topal’ın kafayla içeri çevirmek istediği top kale alanı önünde Alanyasporlu Omerou’ya çarptı ve ağlarla buluştu: 2-1.

Golle moral bulan sarı-lacivertliler, 39. dakikada Fernandao ile 2-2’yi buldu. Sol kanatta topu alan Lens, Alper’le nefis paslaştı ve ceza alanına girdi. Onun kale alanı önüne çevirdiği topu Fernandao boş ağlara yolladı: 2-2

Mehmet Topal, Alper’in kullandığı serbest vuruşta kafayla topu filelere gönderdi ancak ofsayt bayrağı kalktı!

3. gol Aatıf’tan geldi!

Konuk takım ikinci yarıda galibiyet için Alanya kalesine yüklendi. Orta sahadan Mehmet’in nefis pasıyla Ozan savunma arkasına sarktı, ceza alanına girer girmez yanındaki Aatıf’ı gördü. Aatıf ceza alanı ön çizgisinden gelişine yerden çok iyi vurdu ve durumu 3-2’ye getirdi.

Geride kalan dakikalarda iki takım da skoru değiştiremedi. Fenerbahçe kabus görerek başladığı maçtan 3 puanı kurtarmayı başardı.