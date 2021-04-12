Alanyaspor, geriden gelip kazandı

Süper Lig'in 34. haftasında Alanyaspor - Denizlispor maçı unutulmaz bir karşılaşmaya sahne oldu. Ev sahibi ekip 2-0 geri düştüğü maçı 3-2 kazandı.
Sol kanattan gelişen atakta Sacko, rakibini geçtikten sonra girdiği rakip ceza sahası son çizgisinden topu penaltı noktasına doğru yerden ortaladı. Bakalorz'un gelişine vurduğu top, ağlarla buluştu: 27'de skor 0-1 oldu.
İlk yarı Denizlispor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Defansın arkasına sarkan Bakalorz'un 'al da at' dercesine pasını 18 yaşındaki golcü Veton Tusha filelere gönderdi: 0-2.
Farkı kapatmaya çalışan ev sahibi takımda Berkan Kutlu ceza sahası içinde topu düzgün vuruşla ağlara gönderdi ve skoru 54'te 1-2 yaptı.
Ev sahibi takım 67'de duran top kazandı. Topun başına geçen Efkan maça tekrar dengeyi getirdi.
Alanyaspor'a galibiyeti getiren golü Mustafa Pektemek kaydetti. 88'de Davidson'un ortasına iyi yükselen Mustafa Pektemek topu filelere gönderdi.
İlk 4 takibini sürdüren Alanyaspor puanını 52 yaptı.
Ligin dibine demir atan Denizlispor ise 26 puanda kaldı.