T24 LogoT24 Logo
Spor

Alanyaspor-Galatasaray maçının VAR hakemi Emre Malok

20 Şubat 2021 11:19

Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'un bu akşam sahasında Galatasaray ile oynayacağı müsabakanın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Emre Malok oldu

Süper Lig’in 26. haftasında Alanyaspor, bu akşam Galatasaray’ı konuk edecek. Bahçeşehir Okullar Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak mücadelede Zorbay Küçük düdük çalacak.

Küçük’ün yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Kadir Sağlam’ın dördüncü hakemlik görevini üstleneceği zorlu karşılaşmada VAR koltuğunda ise Emre Malok oturacak.

Malok’a AVAR olarak Ekrem Kan eşlik edecek.

alanyaspor galatasarayemre malokalanyaspor galatasaray maçının hakemizorbay küçük
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24