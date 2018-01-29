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Spor

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'ndan Vagner Love açıklaması

"Umarım o da hatasının farkına vararak..."

29 Ocak 2018 18:51

Dün gece geç saatlerde İstanbul'a gelen Vagner Love'ın Beşiktaş'a transferini Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu da duyurdu.

Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Vagner Love Alanyaspor'a geldiğinde 'tatile geldi' dediler ama şimdi Beşiktaş'a transfer oldu. Hayırlı olsun" diyen Çavuşoğlu, Love'ın geçtiğimiz gün Instagram hesabından yaptığı açıklamasına da sitemde bulundu.

"Alnımız açık. Love'ın açıklamasının talihsiz olduğunu düşünüyorum" diyen Çavuşoğlu, "Kulübümüzde bugüne kadar hiçbir oyuncunun alacağı kalmamıştır. Bizde bir maaş alacağı vardı. Umarım o da hatasının farkına vararak talihsiz açıklamasını düzeltecektir" yorumunu yaptı.

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