Alanyaspor, Antalyaspor'un 13 maçlık yenilmezlik serisini bitirdi

Alanyaspor, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda Antalyaspor'u konuk etti.

Ev sahibi ekip Babacar'ın 28. dakikada penaltıdan ve Mustafa Pektemek'in 39. dakikada attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

İkinci yarının büyük bölümü sessiz geçilirken, karşılaşmanın son 5 dakikasında Efkan ve Ceyhun ile iki gol daha bulan Alanyaspor sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Alanyaspor puanını 49'a yükseltti ve zirve takibini sürdürdü. Ligde 13 maç sonra mağlup olan Antalyaspor ise 36 puanda kaldı.

Süper Lig'in 31. haftasında Alanyaspor deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak, Antalyaspor ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek.