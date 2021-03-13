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Spor

Alanyaspor, Antalyaspor'un 13 maçlık yenilmezlik serisini bitirdi

13 Mart 2021 18:25

Süper Lig'in 30. haftasında Alanyaspor sahasında karşılaştığı Antalyaspor'u 4-0 mağlup ederek, rakibinin 13 maçlık yenilmezlik serisine son noktayı koydu.

AntalyasporAlanyasporSüper Lig
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