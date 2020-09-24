Alanyaspor, 10 kişilik Rosenborg'a boyun eğdi

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu maçında Rosenborg ile karşı karşıya gelen Alanyaspor, müsabakadan 1-0 mağlup ayrılarak Avrupa'ya veda etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Rosenborg, 59. dakikada Konradsen'in golüyle 1-0 öne geçti.

Golün sahibi Konradsen, 66. dakikada Efecan'a yaptığı hareketin ardından ikinci sarı kartını gördü ve oyundan atıldı.

Baskıyı artırdı, golü bulamadı

Rakibinin 10 kişi kalmasının ardından oyundaki baskısını artıran Alanyaspor, kalan dakikalarda aradığı golü bulamayınca ilk kez boy gösterdiği Avrupa arenasına veda etmek zorunda kaldı.

Alanyaspor'da Babacar, uzatma anlarında rakibine yaptığı hareketin ardından üst üste iki sarı kart görüp oyundan atılan diğer isim oldu.