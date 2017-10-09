Alanya'nın yardım melekleri

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- SANATÇI Haluk Levent tarafından kurulan ve kısa sürede tüm Türkiye\'ye yayılan \'AHBAP Grubu\'nun Alanya\'daki oluşumu, olumsuz koşullardaki evlerde yaşam mücadelesi verenlere yardım eli uzatırken, diğer yandan sahil temizliği, sigarayı bıraktırma, donör ve kan bağışı gibi örnek projelere imza atıyor.

Anadolu Rock Müziği sanatçısı Haluk Levent\'in, 18 Mart Çanakkale Zaferi nedeniyle seslendirdiği İzmir Marşı\'nın büyük beğeni toplaması ardından, yoğun istek üzerine sosyal medyada oluşturduğu AHBAP Grubu, dernekleşti. Türkiye genelinde birçok il ve ilçede özellikle genç nüfusun katılım gösterdiği oluşumun üyeleri, örnek projelere imza atıyor. AHBAP üyeleri bulundukları bölgelerdeki ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatırken, farkındalık yaratan projeleriyle de örnek oluyor. AHBAP\'ın Alanya oluşumundaki üyeleri de örnek projeleriyle dikkat çekiyor. Mustafa Gencer\'in başkanlık ettiği AHBAP Alanya yönetim kurulunda Merhal Aldemir, Olcay Kahraman Nur Savranoğlu, Servet Yaman, Büşra Erdoğan, Feyzanur Bulut, Aytaç Güneş ve Çağrı Öztürk görev yapıyor. AHBAP\'ın paylaşmak, yardımlaşmak ve tüm canlılara, doğaya saygı gösterip öğrenmek üzerine kurulu şeffaf, şefkatli bir insanlık hareketi olduğunu belirten AHBAP Alanya Başkanı Mustafa Gencer, Alanya AHBAP\'ı 5 Mayıs tarihinde bu değerleri ilke edinen gençlerle birlikte oluşturduklarını kaydetti.

SAHİLİ TEMİZLEYİP, SİGARA BIRAKTIRIYORLAR

Bugüne kadar birçok aileye yardımda bulunan AHBAP Alanya üyeleri, aynı zamanda sosyal farkındalık projeleriyle de dikkat çekiyor. AHBAP Alanya, \'Akdeniz\'i Temizliyoruz\' sloganıyla Alanya sahillerinde çöpleri topladı. İkinci projelerinde ise \'Nefesinin Sesini Dinle\' sloganıyla Alanya\'da sigarayı bıraktırma etkinlikleri düzenledi ve sigarayı bıraktığını kanıtlayanlara küçük hediyelerle sevindirdi. Bu etkinlikle 10 kişi sigarayı bıraktı.

KAN BAĞIŞI VE HUZUREVİ ZİYARETİ

Alanya AHBAP üyeleri, haziran ayında tüm Türkiye\'nin de seferber olduğu 6 yaşındaki Ela Taşkın için donör ve kan bağışında bulunurken, bu konudaki çağrıların duyurulmasında aktif görev aldı. Alanya AHBAP üyelerinden Ela için uygun donör çıkmasa da verilen kan bağışları başka ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Bir başka projede ise huzurevindeki yaşlıları ziyaret eden gençler, 2 saat birlikte vakit geçirdi ve onları küçük hediyeleriyle mutlu etti. Alanya şehir merkezinde park halindeki araçlara \'Emniyet Kemerlerinizi Takmayı Unutmayın\' yazılı broşürler bırakılarak, sürücülerde farkındalık yaratılmaya çalışıldı.

3 AİLENİN EVİ YENİLENDİ

Sosyal projelerin yanı sıra Alanya\'da ihtiyaç sahipleri ailelere de imkanları ölçüsünde yardım seferberliği oluşturan Alanya AHBAP, çok kötü durumdaki bir evde oturan eşinden ayrı 2 çocuklu anneye yardımcı oldu. Yardımseverlerin de katkısıyla evin pencereleri, dış-iç kapıları, laminant, banyo ve lavaboları, mutfak dolapları onarılırken, ev tamamen boyandı. Çöpten topladıklarıyla beslenen, anneleri akıl hastası 3 çocuk ve babanın yaşam şartları çok kötü olan evi ciddi ölçüde yenilendi ve çocukların okul kayıtları yaptırılarak, okula başlamaları sağlandı. Yine 3 aylık bebekleri olan ve evlerinde hiçbir şey bulunmayan bir ailenin de tüm eşyaları, bebek için beşik, mama, bez gibi ihtiyaçları karşılandı.

DOWN SENDROMLU RÜZGAR\'A AKÜLÜ ARAÇ

Yine ihtiyaç sahibi bir ailenin çocuklarının bayram öncesinde giyim ihtiyaçlarını karşılayan Alanya AHBAP, Antalya\'da okuyan ihtiyaç sahibi 16 yaşındaki bir kız öğrenciye aylık burs sağladı. Hem down sendromlu hem de lösemili 6 yaşındaki Rüzgar\'a ise tek hayali olan akülü araç Alanya AHBAP grubunun başlattığı kampanya ile alınarak, minik Rüzgar\'a hediye edildi. Alanya AHBAP, Alanya\'nın bir köyündeki 12 öğrenciye de kırtasiye yardımında bulundu. Bugüne kadar 12 proje gerçekleştiren Alanya AHBAP üyeleri, 13\'üncü proje olarak da Muş\'un bir köyündeki okula kırtasiye, kıyafet ve kütüphane yardımı için çalışmalarını sürdürüyor.



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