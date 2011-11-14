-Alanyalı turizmciden depremzedelere jest ANTALYA (A.A) - 14.11.2011 - Alanyalı turizmci Seyit Ali Gür, otelini depremzedelere açarak örnek davranış sergiledi. Otel sahibinin daveti üzerine Van ve Erciş'ten gelen 53 depremzede, Okurcalar beldesindeki Club Park Conti Oteli'nin süit odalarına yerleştirildi. Otel Müdürü Reşat Solakoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Van ve Erciş'te yaşanan depremde insanların mağdur olması üzerine büyük üzüntü yaşadıklarını, bunun üzerine otel sahibi Seyit Ali Gür'ün, Alanya Kaymakamlığı'na, 50 depremzedeyi otelinde ağırlayabileceği yönünde yazı yazdığını anlattı. Alanya Kaymakamlığı'nın kendilerini Erciş Kaymakamlığı'na yönlendirdiğini söyleyen Solakoğlu, Erciş Kaymakamlığı'na yazdıkları yazının daha sonra Van Valiliği'ne ulaştırıldığını ve valiliğin tekliflerine olumlu cevap verdiğini ifade etti. Solakoğlu, Antalya Valiliği, Alanya Kaymakamlığı ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü'nün koordinasyonuyla 53 depremzedenin bu akşam saatlerinde otele giriş yaptığını bildirdi. Van ve Erciş'ten gelen 53 kişilik 10 ailenin, 15 süit odaya yerleştirildiğini belirten Solakoğlu, depremzedelerin sezonun açılma tarihi olan Nisan ayı başına kadar otelde konaklayacaklarını kaydetti. Bu süre içinde depremzedelerin tüm yeme içme ihtiyaçlarının kendileri tarafından karşılanacağını vurgulayan Solakoğlu, depremzedelere 45 personelin hizmet edeceğini dile getirdi. Solakoğlu, depremzedeler için ayırdıkları kontenjanın bu kadar olduğunu ve daha fazla kişi alamayacaklarını söyledi. Çoğunluğu ilk kez otelde kalan depremzedelerin otele yerleşme işlemleri de tamamlandı. Depremzedeler, otelin restoranında akşam yemeğinde buluşarak kendileri için hazırlanan yemekleri yedi. Otele yerleşen grupta bulunan Van Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Çalım da, AA muhabirine yaptığı açıklamada, peşpeşe gelen depremler ve artçı sarsıntılar nedeniyle şehri terk etmek zorunda kaldıklarını, şimdiye kadar çadırlarda idare edebildiklerini, ancak çetin kış şartları yüzünden çadırlarla idare edemez duruma geldiklerini söyledi.