Alanya'dan Adana'ya 11 yıllık zeytin hikayesi

ADANA, (DHA) - ADANA Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan\'ın 11 yıl önce Alanya\'da görevliyken ceza infaz kurumuna dikimini yaptığı zeytin ağaçları büyüyüp meyve verdi. Hükümlülerin hasat ettiği zeytinlerden yapılan zeytinyağı, yine yıllar sonra Adana\'ya atanan Başsavcı Yeldan\'ın öncülüğünde yaptırılan hükümlülerin el emeği ürünlerinin bulunduğu Adana Göltepe Eğitim Tesisleri\'nde satışa sunuldu.

Alanya\'da 2003 ile 2010 yılları arasında Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan Ali Yeldan, cezaevindeki atıl işgünü üretime dönüştürme çalışmaları kapsamında, hükümlülerin topluma kazandırılmaları ve meslek edindirilmeleri amacıyla ağaç dikme kampanyası düzenledi. Başsavcı Ali Yeldan\'ın öncülüğünde başlatılan kampanya ile Mahmutlar Beldesi\'nde bulunan Alanya L Tipi Kapalı ve Ceza İnfaz Kurumu\'na ait atıl haldeki 55 dönüm araziye ıslah çalışması sonucu yaklaşık 2 bin zeytin, çam, portakal ve çeşitli türde tropikal meyve ağaçları dikildi. Alanya\'da 7 yıl görev yapan Başsavcı Yeldan, diktiği ağaçların meyvesini toplayamadan Yozgat\'a, ardından Samsun\'a, 4 yıl önce de Adana\'ya atandı.

ADANA\'YA DEV TESİS KAZANDIRDI

Görev yaptığı yerlerde çeşitli proje ve çalışmalara imza atan Başsavcı Ali Yeldan, Adana\'ya hükümlülerin eğitimi, meslek edindirilmeleri ve topluma kazandırılmaları amacıyla yargı mensubu ve çalışanlarına yönelik yaptırılan Adana Göltepe Eğitim Tesisleri\'ni kazandırdı. Türkiye\'nin hükümlü çalıştıran en büyük işletme olma özelliğini taşıyan tesiste, aldıkları eğitimle meslek sahibi edindirilen hükümlüler garson, aşçı, pideci, mutfak görevlisi, komi, temizlik, mağazacılık ve peyzaj işlerinde çalışmaya başladı.

Eğitim tesisi girişinde açılan 230 metrekare büyüklüğündeki İşyurtları Kurumu Adana Satış Mağazası\'nda da ülke genelindeki ceza infaz kurumlarında hükümlülerin yöresine özgü ürettiği onlarca çeşit ürün satışa sunuldu.

ALANYA\'DAN ADANA\'YA UZANAN ZEYTİN DALI

Bu arada, Başsavcı Yeldan\'ın Alanya\'da görevliyken diktiği zeytinler 11 yılda büyüyüp meyve verdi. Hükümlüler tarafından hasat edilen zeytinler, zeytin yağına dönüştürülüp yine hükümlüler tarafından paketlenerek yurdun dört bir yanındaki mağazalarda satışa sunuldu. Başsavcı Ali Yeldan\'ın Alanya\'da diktiği zeytinlerden yapılan zeytin yağının Adana\'ya kazandırdığı sosyal tesiste satılması ayrı bir anlam kazandırdı.

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, topluma faydalı işler yapma gayreti içinde olduklarını belirterek, \"Alanya\'da cezaevinin de içinde bulunduğu alanı üretime dönüştürmek için yüzlerce ağaç diktik. O zaman diktiğimiz zeytin ağaçları büyüyüp meyve verdi. Alanya\'daki görev süremde hasadına yetişemedim ama o ağaçlardan yapılan zeytin yağları, Adana\'da yaptırdığımız sosyal tesisteki mağazada satışa sunuldu. Alanya\'nın da Adana\'nın da benim yanımda yerleri çok farklı. Bu bizim için çok anlamlı. Böyle çalışmalarla üretime ve ekonomiye katkı sağlayan hükümlüler; bir yandan cezalarını çekerken bir yandan da meslek öğrenip toplumla kaynaşarak hızla rehabilite oluyor\" diye konuştu.



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