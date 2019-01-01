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Alanya'da yerleşik Hollandalı evinde ölü bulundu

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yerleşik yaşayan Hollandalı Marinus Bossers (78) evinde ölü bulundu

01 Ocak 2019 18:14

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Alanya ilçesinde yerleşik yaşayan Hollandalı Marinus Bossers (78) evinde ölü bulundu.
Mahmutlar Mahallesi\'nde yaşayan Hollanda vatandaşı Marinus Bossers’in evine bu sabah gelen bakıcı, yaşlı adamı yatak odasında hareketsiz yatarken buldu. Hemen 112 Acil Çağrı Merkezi\'ni aradı. Eve gelen sağlık ekipleri, Bossers\'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Bossers’in cenazesi, savcı ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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