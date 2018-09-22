Alanya'da yerleşik Danimarkalı havuzda boğuldu

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Alanya ilçesinde yerleşik Danimarkalı Vibeke Jacobsen (71) oturduğu sitenin havuzunda boğuldu.

Alanya\'nın Cikcilli Mahallesi\'nde yerleşik yaşayan Danimarkalı Vibeke Jacobsen, dün akşam sitenin havuzuna girdi. Bir süre yüzdükten sonra suda batıp çıkmaya başlayan Jacobsen\'i havuz başındaki komşuları sudan çıkardı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Jacobsen, ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye götürdü. Burada tedaviye alınan Vibeke Jacobsen, tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

Vibeke Jacobsen\'in cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

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