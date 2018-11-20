T24 LogoT24 Logo
Gündem

Alanya'da yediği balon balığından zehirlendi

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde denizden tuttuğu balon balığını yiyen Ali Yüzen (58), zehirlendi

20 Kasım 2018 19:14

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Alanya ilçesinde denizden tuttuğu balon balığını yiyen Ali Yüzen (58), zehirlendi.
Mahmutlar Mahallesi\'nde oturan Ali Yüzen, dün denizden tuttuğu balon balığını evine götürüp pişirip yedi. Bir süre sonra fenalaşan Yüzen için yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi\'nden yardım istedi. Gelen sağlık ekiplerince ambulansla Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürülen Yüzen tedaviye alındı. Yoğun bakıma alınan Ali Yüzen\'in tedavisi sürüyor.
GÜÇLÜ BİR ZEHİRE SAHİP BALON BALIĞININ AVLANMASI DA TÜKETİLMESİ DE YASAK
Zehirli  ve avcı balık türlerinden balon balığının avlanması da yenmesi de yasak. Hint Okyanusu kökenli olan bu balık Süveyş Kanalı aracılığıyla Akdeniz\'e geliyor. Son yıllarda bu zehirli balık, Akdeniz\'in yanı sıra Ege Denizi\'ne kadar ulaştı.  Balon balığı zehirli ve avcı bir balık olması nedeniyle bulunduğu yerde başka balıkların yaşamasına izin vermiyor, diğer balıkların yumartalarını da tüketiyor.  Balon balığını yiyen başka bir canlı türüde yok.  Bu nedenlede balıkçılar için büyük sorun yaratıyor, bu balığın bulunduğu yerde deniz neredeyse balık yönünden fakirleşip kuruyor. Balon balığının yaşadığı bölgelerde kefal, çipura, levrek gibi balıklar bulunmuyor. Oltayla avlananlar bu balığı yakalayabiliyor ama öldürücü etkide zehirli olduğu için kesinlikle tüketilmemesi gerekiyor. Uzmanlar çok güçlü bir zehire sahip olan balon balığının kedi ve köpek gibi diğer hayvanlara da yedirilmemesi gerektiğini kaydediyor. Balon balığının zehiri ise ilaç sanayinde kullanılıyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Engin ANAKALANYA Antalya DHAANTALYA AlanyaAli YüzenMahmutlar MahallesiBirYüzenAcilMerkeziGelenAlaaddin KeykubatAlanya EğitimAraştırma HastanesiYoğunGÜÇLÜ BİR ZEHİRE SAHİP BALON BALIĞININ AVLANMASI DA TÜKETİLMESİ
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24