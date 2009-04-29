Alanya'da yangın

Antalya'nın Alanya ilçesinde Belediye'ye ait Mahmutseydi Köyü'ndeki Katı Atık Bertaraf Tesisi yanında yangın çıktı.



İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangının, bir işçi kulübesindeki elektrik kontağından kaynaklandığı tespit edildi.



Alanya Belediye Başkan Vekili Murat Koçak, yangının tamamen söndürüldüğünü belirterek, "Tesiste herhangi bir kaybımız söz konusu değil. Orada müteahhit firmanın çalıştırdığı işçilerin kaldığı çadır kulübeler yandı. Can kaybı veya yaralının olmaması sevindirici" dedi.



Alanya Orman İşletme Müdürü Vedat Dikici de bölgede bulunan 2 dönümlük ormanlık alanda yangın nedeniyle hasar olduğunu, yangının çoğunlukla çöplük olarak kullanılan alanı etkilediğini bildirdi.

