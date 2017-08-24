Alanya'da uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

Engin ANAK/ ALANYA(Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Alanya İlçesi\'nde asayiş uygulamasında araçlarında uyuşturucu madde ve silahla yakalanan 2\'si kadın 5 kişi, tutuklandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Asayiş ve Narkotik Grup Amirliği ekipleri, dün saat 23.30 sıralarında ilçe girişinde yapılan uygulama sırasında 07 LO 940 plakalı otomobili şüphe üzerine durdurdu. Araçta arama yapan ekipler, 18.71 gram metamfetamin, 7 uyuşturucu hap, 32 gram esrar, ruhsatsız av tüfeği ile tüfeğe ait çok sayıda fişek ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği sanılan 1160 TL ele geçirdi. Olayla ilgili Abdullah Ş., Kerim Y., Beyzanur K., Zeki T. ve Aysu B. gözaltına alındı. Şüphelilerden Zeki T.\'nin \'kasten öldürmeye teşebbüs\', \'yaralama\', \'hakaret\' gibi suçlardan hakkında 10 ay 25 gün hapis cezası bulunduğu belirlendi. 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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