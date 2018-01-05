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Alanya'da üst geçit eylemi

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yeni hizmete giren çevreyolunda yeterli sayıda alt ya da üst geçit bulunmadığını belirten ilçe sakinleri, can güvenliklerinin olmadığını ileri sürerek, yolu trafiğe kapatıp eylem yaptı

05 Ocak 2018 20:40

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Alanya ilçesinde yeni hizmete giren çevreyolunda yeterli sayıda alt ya da üst geçit bulunmadığını belirten ilçe sakinleri, can güvenliklerinin olmadığını ileri sürerek, yolu trafiğe kapatıp eylem yaptı.
Alanya\'da yapımı yeni tamamlanan çevreyolunda meydana gelen kazalara ilçe sakinleri tepki gösterdi. Yeni yolun Cikcilli Mahallesi\'nden geçen kısmındaki Hacıbaba Mezarlığı önünde toplanan yaklaşık 100 kişi, ellerinde dövizlerle slogan atarak alkışlı protestoda bulundu. Yaya geçidi yapılmasını isteyen grup, yolu trafiğe kapattı. Kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri, protestocuları kenara yönlendirerek yolu tekrar açtı. Aileleriyle gelen çocuklar ellerinde \'Ölmek istemiyoruz\', \'Okuluma gidemiyorum. Geçecek yer yok. Korkuyorum, uçarak geçecek kanadım yok\' yazılı dövizler taşıdı.
\'EVİMİZE GİDEMİYORUZ\'
Burada grup adına konuşan Selami Çınar, yeni yolun eziyete dönüştüğünü söyledi. Çınar, \"Okulumuz 200 metre ötede fakat oraya gitmek için 3- 5 kilometrelik yol gidiyoruz. Evimize gidemiyoruz, iş yerimize müşteri gelmiyor. Yolun açılmasından bir hafta geçmesine rağmen 4 kez yaralamalı kaza meydana geldi ve aralarından birisi okul öğrencisi. Üst veya alt geçit yok. Çocuklar tehlike yaşıyor. Vatandaşımızın yüreği yandığı için toplandık\" dedi.
\'ÇOCUKLARI TEK BAŞINA OKULA GÖNDEREMİYORUZ\'
Çocuklarını tek başına okula gönderemediklerini belirten Neslihan Yılmaz ise \"Burada yetkililerle konuştuk ve 1 hafta içerisinde gerekeni yapacaklarını söylediler. Burada yaralanan çocuk benim veya bir başkasının çocuğu olabilirdi. Gereken mercilerle konuşulmuş. Eğer gereken yapılmazsa vatandaşlar yine bu ölüm yolunda olacak\" diye konuştu.
Polisle konuşan protestocular, yetkililerin geçit çalışması başlatılacağı yönünde söz vermesinin ardından dağıldı. Vatandaşlar, polisin trafiği durdurmasının ardından yolun karşısına geçti.

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