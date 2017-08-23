Alanya'da turist otobüsü TIR'a çarptı: 1 ölü, 12 yaralı

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Alanya İlçesi\'nde tur otobüsüyle TIR\'ın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, otobüs şoförü ve Polonyalı 11 turist yaralandı.

Payallar Mahallesi D-400 karayolundaki kaza, saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Alanya\'dan Antalya Havalimanı\'na turist götüren Ali Kılıç yönetimindeki 07 NLS 23 plakalı tur otobüsü, Payallar Kavşağı\'nı geçtikten sonra, iddiaya göre aniden önüne çıkan Hüseyin Aydın yönetimindeki 15 NU 308 plakalı TIR\'ın dorsesine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle TIR devrilirken, otobüsteki yolculardan 17 yaşındaki Fazlı Çam yaşamını yitirdi, otobüs şoförü Ali Kılıç ile Polonyalı 11 turist yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Manavgat ve Alanya\'daki çeşitli hastanelere götürüldü. Kaza nedeniyle Alanya- Antalya yolunda trafik jandarma ekiplerince kontrollü şekilde tek şeritten verildi. Fazlı Çam\'ın cansız bedeni ise morga kaldırıldı.

Yara almadan kurtulan TIR şoförü Hüseyin Aydın jandarma tarafından gözaltına alındı.

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