Alanya'da triatlon heyecanı

Engin ANAK / ALANYA (Antalya), (DHA) -

Antalya’nın Alanya ilçesinde bu yıl 28’incisi düzenlenen triatlon yarışları yaş grupları olimpik mesafe yarışlarıyla başladı. Pazar günü sona erecek yarışlara 599 sporcu katılıyor.

Triatlon Avrupa Kupası ve Türkiye Triatlon Federasyonu Aquatlon Finali’ne yaş grupları olimpik mesafede 177 sporcu, yaş grupları sprint mesafede 99 sporcu, yıldızlar kategorisinde 51, genç kadınlarda 21 sporcu, büyük kadınlarda 19 sporcu, genç erkeklerde 31 sporcu, büyük erkeklerde 63 sporcu ve aquathlon yarışlarında 138 sporcu katıldı. Yarışların ilk günde yaş grubu uzun mesafe, genç kadınlar ve büyük kadınlar yarışı koşuldu.

GENÇ KADINLARIN KAZANANI MARIE HORN

Yarışların ilk gününde genç kadınlarda kazanan 1.05.19’luk derecesiyle Alman Marie Horn oldu. Rus atlet Alevtina Stetsenko 1.06.18 derecesiyle ikinci, Macaristan’dan katılan Lili Matyus 1.06.18 ile üçüncü olarak kürsüde yer aldı.

BÜYÜK KADINLARIN BİRİNCİSİ YULIYA YELISTRATOVA

Kıya sıya geçen büyük kadınlar yarışlarında rakiplerini geride bırakan Ukraynalı Yuliya Yelistratova 2.04.36 derecesiyle birinci oldu. Polonya’dan Roksana Slupek 2.04.55 ile ikinci, Fransa’dan katılan Emmie Charayron 2.05.42 ile üçüncü oldu.

DERECEYE GİREN SPORCULAR ÖDÜLLERİNİ ALDI

Genç kadınlarda dereceye giren sporcular ödüllerini Avrupa Triatlon Federasyonu Başkan vekili Chris Kitchen ve Yarış Direktörü Zafer Peker’in elinden aldı. Büyük kadınlarda dereceye giren sporcular ve Avrupa Triatlon Federasyonu Başkan vekili Chris Kitchen ile Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel tarafından ödüllendirildi. Triatlon Avrupa Kupası ve Türkiye Triatlon Federasyonu Aquatlon Finali yarın saat 07.00’de başlayacak yaş grupları kısa mesafe yarışlarıyla devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Yarışın deniz parkurundan start ve yarış görüntüleri

- Yarışın bisiklet ve koşu etabından görüntüler

(FOTOĞRAFLI)