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Yaşam

Alanya'da toprak kayması: 2 ölü

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Oba beldesi, Bademağacı Köyü'nde meydana gelen göçükte, iki kişi hayatını kaybetti.

12 Mayıs 2009 03:00

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Oba beldesi, Bademağacı Köyü'nde meydana gelen göçükte, iki kişi hayatını kaybetti.

Akşam saatlerinde Ali Arslan'a ait kayısı bahçesinde, su kuyusu kazan 45 yaşındaki Ahmet Kaya ve 39 yaşındaki İbrahim Yıldız, 8 metrelik kuyunun içerisinde üzerlerine toprak çökmesi sonucu hayatlarını kaybetti.

Alanya Belediye İtfaiye Müdürlüğü ile Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'nın 1 saatlik çalışmasının ardından hayatını kaybeden Arslan ve Yıldız'ın cesetleri toprak altından çıkartıldı. (DHA)

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