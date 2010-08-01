T24 LogoT24 Logo
Magazin

Alanya'da Timati rüzgarı

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde sahneye çıkan Rus grup Timati'nin konserini yaklaşık 3 bin kişi izledi.

01 Ağustos 2010 03:00

T24 - Antalya'nın Alanya İlçesi'nde sahneye çıkan Rus grup Timati'nin konserini yaklaşık 3 bin kişi izledi.



Rusya'nın ünlü R&B ve pop grubu Timati, düzenlenen özel partide hayranlarıyla bir araya geldi.



DJ Özgür'ün çaldığı hareketli şarkılarla başlayan gece, Timati'nin performansı ile sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti. 

Yaklaşık 3 saat sahnede kalan Timati, gece kulübünü dolduran binlerce kişiye keyifli bir gece yaşattı. Summer Garden'ı dolduran binlerce Timati hayranı, mekan içerisinde dans edecek yer bulamayınca, çareyi barların üzerine çıkmakta buldu. Dansçı kızlar göz kamaştırdı.



Gece boyunca pistten inmeyen Rus dansçı kızlar ise şovlarıyla nefes kesti.Timati, parti sonunda, Alanya'da gördüğü ilgiden çok memnun olduğunu söyledi.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24