Alanya'da Timati rüzgarı

T24

Rusya'nın ünlü R&B ve pop grubu Timati, düzenlenen özel partide hayranlarıyla bir araya geldi.DJ Özgür'ün çaldığı hareketli şarkılarla başlayan gece, Timati'nin performansı ile sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti.Yaklaşık 3 saat sahnede kalan Timati, gece kulübünü dolduran binlerce kişiye keyifli bir gece yaşattı. Summer Garden'ı dolduran binlerce Timati hayranı, mekan içerisinde dans edecek yer bulamayınca, çareyi barların üzerine çıkmakta buldu. Dansçı kızlar göz kamaştırdı.Gece boyunca pistten inmeyen Rus dansçı kızlar ise şovlarıyla nefes kesti.Timati, parti sonunda, Alanya'da gördüğü ilgiden çok memnun olduğunu söyledi.