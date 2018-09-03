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Alanya'da terör propagandası şüphelisi tutuklandı

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı iddiasıyla aranan Şevket D

03 Eylül 2018 19:05

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Alanya ilçesinde sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı iddiasıyla aranan Şevket D. (28) polis tarafından yakalandıktan sonra tutuklandı.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal paylaşım sitesi üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı iddia edilen ve hakkında kesinleşmiş 1 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan Şevket D.\'nin ilçede olduğu bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından Şevket D.\'yi sabah Sugözü Mahallesi Keykubat Bulvarı\'nda gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şevket D., Alanya sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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